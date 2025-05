Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo diễn ra tại Cộng hòa Séc ngày 8/5 (giờ địa phương), Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) Whang Joo-ho phát biểu việc ký kết hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại khu vực Dukovany với Séc chỉ là vấn đề thời gian.Ông Whang lấy làm tiếc vì một dự án là thành quả của 8 năm nỗ lực đang bị trì hoãn, nhưng tin tưởng các quy trình tiếp theo sẽ được triển khai suôn sẻ. Ông này nhấn mạnh xét tới lộ trình chuyển đổi năng lượng và nhu cầu năng lượng tại Séc, khả năng dự án sẽ tiếp tục được xúc tiến là rất cao.Theo kế hoạch ban đầu, KHNP và Tập đoàn điện lực Séc (CEZ) dự kiến ký hợp đồng trị giá khoảng 26.000 tỷ won (18,55 tỷ USD) để xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân dưới sự chứng kiến của quan chức Chính phủ hai nước vào ngày 7/5. Tuy nhiên, lễ ký kết đã bị hủy do Tòa án Séc một ngày trước ra lệnh đình chỉ hợp đồng với lý do là vụ kiện của Tập đoàn điện lực Pháp (EDF). Phía Tập đoàn điện lực Séc dự kiến sẽ nộp đơn kháng cáo vào tuần tới để yêu cầu hủy bỏ lệnh của Tòa án.Lãnh đạo KHNP nhắc lại trong quá khứ, công ty Westinghouse của Mỹ từng kiện KHNP vì cho rằng thiết kế của KHNP dựa trên công nghệ gốc của hãng này, song sau đó hai bên đã đạt được thỏa thuận và nhất trí hợp tác trong tương lai trên thị trường điện hạt nhân toàn cầu.Ngoài ra, trong dự án nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) năm 2009, do tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nên KHNP đã ký hợp đồng hợp tác dự án trong vòng 10 năm, trong đó chia sẻ cho Westinghouse một phần cổ phần đối với các phụ tùng then chốt.