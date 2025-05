Cố vấn của ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung tiếp xúc với giới chức Nhà Trắng

Photo : YONHAP News

Ông Kim Hyun-chong, người đứng đầu Nhóm chuyên trách về an ninh thương mại của đảng Dân chủ đồng hành, kiêm cố vấn về ngoại giao và an ninh cho ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung của đảng này, ngày 8/5 đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao trong Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.Trả lời phỏng vấn của phóng viên sau cuộc gặp, ông Kim cho biết đã nhấn mạnh rằng Mỹ phải giải quyết vấn đề thuế quan phụ tùng ô tô ở mức độ "có thể chấp nhận được" đối với Hàn Quốc, một nước đồng minh đồng thời cũng là đối tác ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) của Washington.Tại cuộc gặp trên, ông Kim đã thảo luận với giới chức Mỹ về tầm quan trọng của quan hệ đồng minh, sự cần thiết phải tăng cường quan hệ song phương cũng như hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật. Ông này cho biết lập trường của đảng Dân chủ đồng hành và ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung đó là phải tăng cường và nâng cấp hơn nữa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, đẩy mạnh hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, Hàn-Nhật.Ngoài ra, cố vấn Kim cũng đã trao đổi với quan chức Chính phủ Mỹ về vấn đề Bắc Triều Tiên. Washington cũng đã lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bình Nhưỡng trong cùng ngày.Bên cạnh đó, ông Kim đã trình bày về chính sách an ninh, ngoại giao của đảng Dân chủ đồng hành, lắng nghe những kỳ vọng của Mỹ đối với Hàn Quốc.Ông Kim Hyun-chong được biết đến là một chuyên gia hàng đầu về đàm phán thương mại, từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia. Ông từng đứng đầu phụ trách lĩnh vực thương mại trong các nhiệm kỳ Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, Moon Jae-in, được đánh giá sẽ là một nhân vật đóng vai trò then chốt ở lĩnh vực an ninh, ngoại giao nếu ông Lee Jae-myung đắc cử Tổng thống.