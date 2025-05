Điện hạt nhân lần đầu vươn lên đứng thứ nhất về sản lượng phát điện tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 11/5 công bố tài liệu "Xu hướng cung cầu năng lượng năm 2024". Trong năm ngoái, tổng sản lượng phát điện trong nước đạt 595,6 TWh (terawatt/giờ), tăng 1,3% so với năm 2023.Trong đó, phát điện hạt nhân đạt 188,8 TWh, chiếm tỷ trọng 31,7% tổng sản lượng phát điện, lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu trong các nguồn phát điện tại Hàn Quốc.Sản lượng phát điện bằng khí đốt và than đá đều đạt 167,2 TWh (28,1%), xếp thứ hai. Kể từ sau năm 2007, than đá liên tục là nguồn phát điện chủ lực tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, với đường lối mở rộng năng lượng thân thiện môi trường và điện hạt nhân của Chính phủ, phát điện bằng than đá lần này đã tuột khỏi vị trí số một sau 17 năm.Sản lượng phát điện năng lượng tái tạo đạt 63,2 TWh, tăng 11,7% so với một năm trước, chiếm tỷ trọng 10,6%, lần đầu tiên xác lập ngưỡng hai con số.Bộ Công nghiệp phân tích đà tăng này là nhờ sự mở rộng trang thiết bị, điều kiện phát điện được cải thiện, đầu tư được thúc đẩy, chủ yếu ở lĩnh vực năng lượng Mặt trời.