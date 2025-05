Photo : YONHAP News

Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) ngày 11/5 công bố số liệu cho biết lượng khán giải tới rạp xem phim điện ảnh "Yadang: Ba mặt lật kèo" đạt 240.000 lượt trong ba ngày từ ngày 9-11/5, nâng tổng số khán giả tích lũy lên 2,98 triệu người. Như vậy, bộ phim này đã tiếp tục dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc trong 4 tuần liên tiếp."Yadang: Ba mặt lật kèo" thuộc thể loại hành động tội phạm, kể về mối liên kết giữa ba nhân vật mang những mục đích khác nhau, gồm một tay môi giới chèo lái thị trường ma túy Hàn Quốc, một công tố viên khao khát quyền lực, và một viên cảnh sát sẵn sàng đánh đổi tất cả để truy bắt tội phạm ma túy. Bộ phim do đạo diễn kiêm diễn viên Hwang Byung-gug thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên như Kang Ha-neul, Yu Hae-jin và Park Hae-joon.Xếp ở vị trí thứ hai là "Một bộ phim Minecraft" (A Minecraft Movie) chuyển thể từ tựa game nổi tiếng, thu hút khoảng 132.000 lượt khán giả trong ba ngày qua, nâng tổng số người xem lên gần 1,24 triệu người. Bộ phim siêu anh hùng mới của hãng Marvel Studios (Mỹ) là "Biệt đội sấm sét" (Thunderbolt) đã tụt xuống vị trí thứ ba với 124.000 lượt xem, và có tổng cộng 803.000 khán giả tính đến thời điểm hiện tại.Vị trí tiếp theo thuộc về bộ phim "The Old Woman With The Knife" với 103.000 lượt xem. Xếp ở vị trị thứ 5 là bộ phim "Những kẻ săn ma quỷ" (Holy Night: Demon Hunters) với sự tham gia của diễn viên Ma Dong-seok, Seohyun khi thu hút thêm 67.000 khán giả; và vị trị thứ 6 thuộc về bộ phim hài lãng mạn "Virus" do diễn viên Bae Doo-na đóng chính với 31.000 lượt xem tính đến cuối tuần đầu tiên công chiếu.Tuy nhiên, cục diện phòng vé có thể đảo chiều khi bộ phim "Nhiệm vụ bất khả thi: Sự phán xét cuối cùng" (Mission: Impossible-The Final Reckoning), dự kiến công chiếu vào ngày 17/5 tới, đang nhận được sự chú ý khi tài tử Hollywood Tom Cruise đến Hàn Quốc để quảng quá cho bộ phim.