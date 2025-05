Thêm một nhân chứng khẳng định cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ thị quân đội nổ súng

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 12/5 đã mở phiên tòa thứ ba xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn ngày 3/12 năm ngoái.Lần này, Tòa án không cho phép ông Yoon đi vào bằng lối bãi đỗ xe ngầm, nên cựu Tổng thống đã phải xuống xe phía bên ngoài để đi bộ vào bên trong Tòa án. Lần đầu tiên đối mặt với các phóng viên trong phiên tòa hình sự, ông Yoon hoàn toàn im lặng, không trả lời các câu hỏi của báo giới.Người làm chứng trong phiên tòa thứ ba là Đại úy, Trợ lý Bộ Tư lệnh phòng vệ thủ đô Oh Sang-bae, người từng ngồi cùng xe với cựu Tư lệnh Phòng vệ thủ đô Lee Jin-woo vào thời điểm ban bố thiết quân luật đêm ngày 3/12 năm ngoái. Đại úy Oh cho biết đã 4 lần nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại có chức năng chống nghe lén giữa cựu Tư lệnh Lee Jin-woo với cựu Tổng thống Yoon.Khi đó, cựu Tổng thống đã chỉ thị tiến vào phòng họp Quốc hội, 4 người vác 1 người ra ngoài, phá cửa tiến vào trong kể cả có phải nổ súng. Cựu Tư lệnh Woo đã sững sờ, không trả lời chỉ thị của Tổng thống, khiến ông Yoon phải thúc ép một cách gay gắt.Trong cuộc điện thoại thứ tư, Tổng thống nói dù Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết bãi bỏ lệnh thiết quân luật thì ông sẽ ban bố tiếp lần hai, lần ba, nên quân đội cứ tiếp tục.Đại úy Oh cho biết ban đầu, ông đã nghĩ rằng cựu Tổng thống sẽ làm điều đúng đắn về mặt pháp lý và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Vậy nhưng khi xem buổi họp báo năm ngoái của phía ông Yoon, ông Oh cảm thấy cựu Tổng thống đã "vứt bỏ" cấp dưới.Phía cựu Tổng thống Yoon thì đặt nghi vấn về độ tin cậy của lời khai, lập luận rằng Đại úy Oh chỉ ngồi nghe bên cạnh chứ không trực tiếp tham gia cuộc gọi.Ngoài ra, luật sư của ông Yoon cho biết lịch sử cuộc gọi trong chiếc điện thoại chống nghe lén của cựu Tư lệnh Lee không có cuộc gọi với cựu Tổng thống. Về điều này, Đại úy Oh khẳng định chắc chắn chiếc điện thoại mà cựu Tư lệnh Lee đưa cho ông xem có ghi rõ "Ngài Tổng thống" trên màn hình.Trong phiên tòa lần này cựu Tổng thống đã không trực tiếp đứng ra phát biểu, khác với phiên tòa thứ hai khi ông đã phát biểu khoảng 9 phút.Phiên tòa lần này là phiên tòa đầu tiên sau khi Viện Kiểm sát truy tố bổ sung cựu Tổng thống Yoon với cáo buộc lạm dụng quyền hạn vào hôm 1/5. Mặc dù đã quyết định gộp hai vụ làm một, nhưng Tòa sẽ mở phiên tòa thứ 4 vào ngày 19/5 tới để xét xử riêng đối với cáo buộc lạm quyền.