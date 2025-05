Quyền Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu công chức giữ vững trung lập chính trị trong bầu cử Tổng thống

Photo : KBS News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 13/5, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Ju-ho chỉ đạo các ban ngành Chính phủ phải dốc toàn lực để cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3/6 tới diễn ra một cách minh bạch, an toàn, trên tinh thần đoàn kết toàn xã hội. Đặc biệt, Quyền Tổng thống yêu cầu tất cả các công chức phải giữ vững tính trung lập chính trị trong cuộc bầu cử lần này.Bên cạnh đó, ông Lee cũng đề cập tới đợt rà soát an toàn tập trung đối với hơn 22.000 cơ sở hạ tầng trên toàn quốc từ ngày 14/4-13/6; khẳng định Chính phủ phải nỗ lực hết sức để chăm lo vấn đề an toàn và dân sinh.Trong tuần này, Chính phủ sẽ công bố đối sách phòng ngừa thiên tai mùa hè. Quyền Tổng thống chỉ đạo các ban ngành hữu quan phải tập trung kiểm tra chặt chẽ hiện trường. Ông Lee cũng yêu cầu các ban ngành hữu quan thực thi biện pháp phòng ngừa sạt lở đất khẩn cấp tại hai tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, hai địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng do cháy rừng vừa qua, không để những nơi này bị thiệt hại lần hai do sạt lở đất trước đợt mưa lớn mùa hè sắp tới.Ông Lee cam kết Chính phủ sẽ nhanh chóng giải ngân ngân sách cho các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thương mại, an toàn thảm họa sự cố trong vòng ba tháng.Mặt khác, Quyền Tổng thống yêu cầu Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông làm sáng tỏ nguyên nhân sự cố rò rỉ thông tin USIM của hãng viễn thông SK Telecom (SKT) xảy ra vào tháng trước, lập đối sách phòng ngừa tái diễn sự cố tương tự, tích cực cung cấp thông tin về tình hình đối phó với sự cố, giải tỏa bất an cho người dân.