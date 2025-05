Cháy kho hàng lớn tại thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi

Photo : YONHAP News

Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 13/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho hàng lớn ở thành phố Icheon (tỉnh Gyeonggi). Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc đã phát lệnh đối phó ở mức II và đang triển khai công tác dập lửa.Cơ quan Phòng cháy chữa cháy cho biết 178 người có mặt tại kho hàng đã tự sơ tán an toàn, và hiện vẫn chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, một nhân viên làm việc tại kho hàng trong cuộc phỏng vấn với báo giới cho biết chỉ có chuông báo cháy vang lên, nhưng không có phát thanh hướng dẫn di tản, và hệ thống phun nước chữa cháy cũng không hoạt động.Tòa nhà xảy ra hỏa hoạn có quy mô ba tầng trên mặt đất và một tầng hầm, với tổng diện tích sàn lên tới 80.000 m². Được biết, tầng hầm chứa thực phẩm đông lạnh, tầng một và hai chứa các sản phẩm giấy như giấy vệ sinh, và tầng ba chứa các vật dụng sinh hoạt như dao cạo râu và quạt điện. Đặc biệt, tầng 3 còn có khoảng 8 tấn pin lithium-ion dùng cho quạt điện, khiến đám cháy có khả năng lan rộng.Sau khi nhận được tin báo cho biết đám cháy bắt nguồn từ phòng máy ở tầng 1 của kho hàng, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát lệnh đối phó ở mức II vào lúc 10 giờ 44 phút sáng. 55 xe cứu hỏa cùng 160 nhân viên đã được huy động để khống chế đám cháy.Chính quyền thành phố Icheon đã gửi tin nhắn cảnh báo thảm họa vào lúc 10 giờ 54 phút sáng cùng ngày, đề nghị người dân tránh các tuyến đường lân cận và chú ý an toàn do khói dày đặc đang bốc lên từ kho hàng bị cháy.