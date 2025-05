Cơ quan nghiên cứu Hàn Quốc dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,7% năm 2025

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới năm 2025" công bố ngày 13/5, Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại Hàn Quốc (KIEP) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay đạt 2,7%, giảm 0,5% so với năm 2024.Dự báo lần này của KIEP thấp hơn 0,3% so với dự báo công bố vào tháng 11 năm ngoái. Nếu không tính các giai đoạn khủng hoảng như bong bóng dot-com, khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch COVID-19 thì đây là mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất của nền kinh tế thế giới kể từ những năm 2000.Viện nghiên cứu giải thích đã hạ dự báo do tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ chậm lại bởi bất ổn lan rộng từ chính sách của Mỹ. Số liệu dự báo lần này có thể sẽ biến động lớn tùy thuộc vào kết quả đàm phán thuế quan giữa Mỹ và các nước lớn, cũng như mức độ áp thuế quan của Washington trên thực tế.Trong số các nền kinh tế lớn, Mỹ được dự báo sẽ đạt tăng trưởng 1,3% trong năm 2025, giảm 0,8% so với dự báo trước đó, do sự sụt giảm mạnh đầu tư và tiêu dùng vì bất ổn chính sách thuế quan.Kinh tế Trung Quốc được dự báo đạt tăng trưởng 4,1%. Mặc dù Bắc Kinh đang triển khai các chính sách kích thích kinh tế tích cực, nhưng vẫn đối mặt với sức ép từ chiến tranh thương mại với Washington và suy thoái thị trường bất động sản.Các nước khác như Nhật Bản được dự báo tăng trưởng 0,6%, nhóm 5 nước Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam) tăng trưởng 4,6%.Trong triển vọng đưa ra lần này, KIEP đưa ra từ khóa chính là "trật tự thương mại biến động, kinh tế thế giới trôi dạt". Cơ quan này cho rằng căng thẳng thương mại và thuế quan sẽ trở thành yếu tố mang tính cấu trúc kéo tụt thương mại toàn cầu và co hẹp tâm lý đầu tư. Không chỉ Mỹ, nước phát động chiến tranh thương mại, mà cả các nước mới nổi phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, cùng các quốc gia dễ bị tổn thương sẽ hứng chịu cú sốc như tăng trưởng chậm, thất nghiệp gia tăng.