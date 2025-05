Số vụ tin tặc Bắc Triều Tiên giả danh người Mỹ xin việc từ xa để kiếm ngoại tệ ngày càng gia tăng

Photo : YONHAP News

Tờ báo chuyên về chính trị của Mỹ Politico ngày 12/5 (giờ địa phương) đưa tin cho biết tình trạng thiếu hụt nhân lực an ninh mạng tại Mỹ và xu hướng làm việc từ xa tăng mạnh sau đại dịch COVID-19 là nguyên nhân khiến các vụ liên quan đến việc tin tặc Bắc Triều Tiên giả danh làm người Mỹ, xin việc làm từ xa tại các doanh nghiệp nước này để kiếm ngoại tệ đã gia tăng đáng kể.Tin tặc miền Bắc sử dụng thông tin cá nhân như số an sinh xã hội và hộ chiếu của người Mỹ để giả mạo danh tính, tạo hồ sơ giả trên các trang tuyển dụng, rồi nộp đơn xin vào các vị trí làm việc từ xa trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT). Khi vượt qua vòng xét tuyển hồ sơ và bước vào phỏng vấn trực tuyến, các tin tặc này sử dụng công nghệ Deepfake kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giả lập khuôn mặt, giọng nói của người Mỹ theo thời gian thực, và phỏng vấn như thể là ứng viên thật.Giám đốc công nghệ (CTO) Charles Carmakal của công ty an ninh mạng Mandiant (Mỹ) trong buổi họp báo gần đây cho biết phần lớn các công ty trong danh sách "Top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới" (Fortune Global 500) đều thừa nhận từng tuyển dụng ít nhất một nhân lực IT Bắc Triều Tiên, thậm chí có công ty còn thuê tới hàng chục người.Khi xin được việc làm từ xa, tin tặc miền Bắc sẽ làm việc tại Bắc Triều Tiên, Trung Quốc hay các khu vực khác ngoài Mỹ, nhưng các máy tính xách tay phục vụ cho công việc lại được cài đặt để có thể hoạt động tại xứ sở cờ hoa. Một vài người Mỹ đã tiếp tay cho quá trình trên bằng cách cho thuê địa chỉ nhà với một khoản phí. Những người này thường lắp nhiều máy tính trong nhà, tạo thành các "nông trại máy tính". Bằng cách này, một tin tặc Bắc Triều Tiên có thể kiếm được tối đa 300.000 USD mỗi năm từ một công việc từ xa.Các chuyên gia an ninh Mỹ nhận định khoản tiền mà các tin tặc miền Bắc kiếm được có thể lên đến hàng chục triệu USD, được sử dụng trực tiếp cho chương trình vũ khí hoặc chuyển cho gia đình của Chủ tịch Ủy ban quốc vụ Kim Jong-un.Tuy nhiên, tờ Politico cho biết nhiều công ty Mỹ vẫn ngần ngại tiết lộ hoặc báo cáo vụ việc, dù phát hiện đã tuyển nhầm và để tin tặc miền Bắc tiếp cận hệ thống IT nội bộ.