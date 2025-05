Mức đầu tư vào R&D của Hàn Quốc xếp thứ 5 trên thế giới

Photo : YONHAP News

Viện đánh giá và hoạch định khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KISTEP) ngày 13/5 công bố kết quả phân tích dựa trên bảng xếp hạng đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) các ngành công nghiệp Liên minh châu Âu (EU) của Ủy ban châu Âu (EC), trong đó tổng số tiền đầu tư vào R&D của 40 doanh nghiệp tại Hàn Quốc đã vượt quá 60.000 tỷ won (42,6 tỷ USD) trong một năm, xếp thứ 5 toàn cầu.Tổng đầu tư R&D của 2.000 doanh nghiệp hàng đầu thế giới năm 2023 đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 1.257,4 tỷ euro (1.396 tỷ USD), tăng 7,7% so với năm trước đó. Mỹ đứng đầu với 681 doanh nghiệp, đầu tư 531,86 tỷ euro (590,6 tỷ USD), chiếm 42,3%. Tiếp đến là Trung Quốc với 524 doanh nghiệp đầu tư 215,81 tỷ euro (240 tỷ USD), tương đương với 17,2%. Đức và Nhật Bản lần lượt đạt 111,92 tỷ euro (124,3 tỷ USD), chiếm 8,9% và 104,79 tỷ euro (116,4 tỷ USD), chiếm 8,3%.Hàn Quốc xếp vị trí thứ 5 với 40 doanh nghiệp, đầu tư tổng cộng 42,55 tỷ euro (47,3 tỷ USD), chiếm 3,4%. Mức tăng trưởng đầu tư của Hàn Quốc là 23,7%, cao hơn so với Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), Trung Quốc và Đài Loan.Xét theo từng doanh nghiệp, các công ty ở lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Mỹ như Alphabet, Meta, Apple và Microsoft chiếm 4 vị trí đầu bảng. Tiếp theo là hãng ô tô Volkswagen của Đức và công ty ICT Huawei của Trung Quốc. Trong số các doanh nghiệp Hàn Quốc, chỉ có điện tử Samsung vẫn nằm trong Top 10, giữ được vị trí thứ 7 như năm trước đó.Điện tử Samsung đã đầu tư 19,89 tỷ euro (22 tỷ USD), tăng 14,4% so với năm 2022, chiếm 46,7% tổng đầu tư R&D của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong bảng xếp hạng. Đầu tư của hãng SK Hynix cũng tăng mạnh 69,3% lên 5,31 tỷ euro (6 tỷ USD), xếp thứ 42, lần đầu lọt vào Top 50. Tổng đầu tư R&D của hai công ty này đạt khoảng 25,2 tỷ euro (28 tỷ USD), chiếm 94,5% đầu tư R&D trong lĩnh vực phần cứng ICT của Hàn Quốc. Trong khi đó, hãng điện tử LG và hãng ô tô Hyundai lần lượt xếp thứ 80 và 81 trong bảng xếp hạng với số tiền đầu tư 2,81 tỷ euro (3,1 tỷ USD) và 2,79 tỷ euro (3 tỷ USD).Xét theo lĩnh vực đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc, phần cứng ICT chiếm tỷ trọng đầu tư R&D cao nhất với 62,7%, tiếp theo là ô tô và phụ tùng 11,8%, các ngành khác 10,3% và công nghiệp 7,9%. Tuy nhiên, tỷ trọng đầu tư vào dược phẩm, sinh học và phần mềm ICT chỉ đạt lần lượt 2,1% và 1%, thấp hơn đáng kể so với mức 25,4% và 34,2% của Mỹ, 15,3% và 9,8% của Nhật Bản, 6,1% và 17,4% của Trung Quốc. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Hàn Quốc cần có sự cải thiện trong cơ cấu đầu tư.