Số lao động có việc làm tại Hàn Quốc trong tháng 4/2025 tăng hơn 190.000 người

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 14/5 công bố "Báo cáo xu hướng tuyển dụng lao động tháng 4/2025", trong đó số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong tháng trước là 28.887.000 người, tăng 194.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Sau khi giảm 52.000 người vào tháng 12/2024, số người có việc làm đã tăng trở lại từ tháng 1 năm nay với hơn 130.000 người, và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.Xét theo ngành nghề, số người có việc làm ở các lĩnh vực như y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 218.000 người, lĩnh vực dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật tăng 113.000 người. Ngược lại, số lao động có việc làm trong ngành xây dựng giảm 150.000 người, đà giảm trong 12 tháng liên tiếp kể từ tháng 5/2024 do tình hình suy thoái trong ngành.Số người có việc làm trong ngành chế tạo cũng giảm 124.000 người, mức giảm lớn nhất kể từ mức giảm 151.000 người vào tháng 2/2019. Cục Thống kê giải thích tình hình không thuận lợi trong ngành chế tạo là nguyên nhân khiến số lao động trong các lĩnh vực như linh kiện điện tử và máy tính giảm. Lĩnh vực chíp bán dẫn dù dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu, nhưng khả năng tạo việc làm không cao.Số người làm việc trong ngành nông-lâm-ngư nghiệp giảm 134.000 người, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11/2015.Xét theo độ tuổi, số người có việc làm tăng 340.000 người ở nhóm trên 60 tuổi và 93.000 người ở nhóm ngoài 30 tuổi, nhưng giảm ở các nhóm tuổi khác. Đặc biệt, số người có việc làm ở độ tuổi ngoài 20 giảm mạnh tới 179.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng lao động đạt 63,2%, tăng 0,2% so với một năm trước. Tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 69,9%, tăng 0,3%. Tỷ lệ tuyển dụng lao động thanh niên từ 15-29 tuổi đạt 45,3%, mức thấp nhất trong các tháng 4 kể từ sau tháng 4/2021 (43,5%).Số người thất nghiệp tại Hàn Quốc giảm 31.000 người còn 854.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc vào tháng 4 là 2,9%, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng 0,5% lên 7,3%.Số người không tham gia hoạt động kinh tế trong tháng 4 là 15.979.000 người, tăng 18.000 người so với một năm trước. Trong đó, số người "nghỉ ngơi" không hoạt động kinh tế mà không có lý do đặc biệt nào tăng 45.000 người, riêng nhóm thanh niên tăng 15.000 người lên 415.000, duy trì xu hướng tăng 12 tháng liên tiếp.