KDI hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 xuống 0,8%

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế nửa đầu năm 2025” công bố ngày 14/5, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay chỉ dừng ở mức 0,8%, do sự sụt giảm của ngành xây dựng và điều kiện thương mại xấu đi như việc Mỹ tăng thuế quan.Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, KDI dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 đạt 2%, sau đó hạ xuống 1,6% vào tháng 2 năm nay, và lần này tiếp tục điều chỉnh giảm.Sự sụt giảm xuất khẩu là một trong những nguyên nhân chính khiến cơ quan này hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay. KDI dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 chỉ tăng 0,3%, trong khi sản lượng xuất khẩu sẽ giảm 0,4%. Đây là sự tụt lùi đáng kể nếu so với kim ngạch xuất khẩu năm ngoái (tăng 6,3%).Ngoại trừ chíp bán dẫn, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực đều giảm sút. Việc Mỹ bắt đầu áp dụng mức thuế cao khiến môi trường thương mại toàn cầu co hẹp, là nguyên nhân trực tiếp tác động tới xuất khẩu.Quy mô thặng dư cán cân hàng hóa được dự báo sẽ giảm từ 100,1 tỷ USD vào năm ngoái xuống còn 95,2 tỷ USD trong năm nay và 84,8 tỷ USD vào năm tới. Thặng dư cán cân vãng lai cũng giảm từ 99 tỷ USD xuống còn khoảng 80 tỷ USD. Theo đó, KDI cho rằng xuất khẩu khó có thể phục hồi trong ngắn hạn.Bên cạnh đó, KDI dự báo tiêu dùng tư nhân chỉ tăng 1,1% trong năm 2025, được phân tích là do tình hình chính trị trong nước bất ổn khiến tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tác động từ việc Chính phủ hạ lãi suất sẽ rõ nét từ năm 2026.Đầu tư thiết bị được dự báo sẽ duy trì đà phục hồi nhất định, với mức tăng 1,7% trong năm nay và 1,6% vào năm sau, nhờ nhu cầu đầu tư chíp bán dẫn.Viện nghiên cứu phát triển khuyến nghị Chính phủ nên điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng. Tuy nhiên, do thâm hụt ngân sách hiện đang ở ngưỡng 3,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nên Chính phủ cần thận trọng khi mở rộng tài khóa thêm nữa.KDI dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 1,6% trong năm sau, xuất khẩu vẫn tiếp tục trì trệ và chỉ tăng 0,5%. Cơ quan này cảnh báo thêm nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, nguy cơ suy giảm sẽ càng lớn hơn.