Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) ngày 14/5 đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định về việc mời lãnh đạo 4 nước đối tác châu Á-Thái Bình Dương (IP4) gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Hà Lan từ ngày 24-25/6.NHK nhận định do thời điểm diễn ra hội nghị là sau cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc (3/6), nên có khả năng sẽ diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa tân Tổng thống Hàn Quốc với Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tham dự hội nghị, nên không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ.Nếu Hàn Quốc được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Canada từ ngày 15-17/6 tới thì tân Tổng thống Hàn Quốc sẽ có cơ hội giao lưu với lãnh đạo các nước hai tuần liên tiếp.Lần này, NATO dự kiến không tổ chức hội nghị riêng giữa các nước thành viên và nhóm IP4 để thảo luận tập trung về vấn đề nâng chi phí quốc phòng. Tuy nhiên, NHK cho biết Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đang xem xét phương án tổ chức một cuộc họp riêng với sự tham gia của các lãnh đạo IP4 và Tổng thống Donald Trump.Gần đây, NATO liên tục mời các nước IP4 tham dự Hội nghị thượng đỉnh và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của tổ chức này. NHK phân tích trong bối cảnh Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh, NATO có ý định đẩy mạnh quan hệ với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương kể cả sau khi Tổng thống Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai.