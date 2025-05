Bà Kim Keon-hee không trình diện điều tra theo yêu cầu của Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ngày 13/5 đã trình đơn xin vắng mặt lên Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul.Trước đó, Viện Kiểm sát đã gửi thông báo yêu cầu bà Kim trình diện điều tra tại trụ sở cơ quan này vào ngày 14/5 với tư cách là "nghi phạm" liên quan tới cáo buộc vi phạm Luật bầu cử và Luật quỹ chính trị.Trong đơn xin vắng mặt, bà Kim nêu lý do là đang trong thời gian tranh cử Tổng thống, việc điều tra liên quan tới nghi ngờ can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân sẽ có thể làm lan truyền các tin tức suy diễn, tác động tới cuộc bầu cử Tổng thống sớm.Bà Kim nhắc đến việc ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã được Tòa án dời lịch xét xử sang sau bầu cử Tổng thống, hay việc Viện Kiểm sát truy tố mà không cần triệu tập điều tra trực tiếp đối với cựu Tổng thống Moon Jae-in về cáo buộc nhận hối lộ. Ngoài ra, cựu Đệ nhất phu nhân cũng lấy lý do sức khỏe không thể tới trình diện, tương tự như các lần vắng mặt tại Quốc hội trước đây. Điều này cho thấy bà Kim sẽ tiếp tục không chịu trình diện tại cơ quan công tố từ nay cho tới bầu cử Tổng thống.Vợ chồng Tổng thống Yoon Suk Yeol bị cáo buộc đã được nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun cung cấp kết quả thăm dò ý kiến miễn phí trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022, đổi lại ông Yoon tác động để cựu nghị sĩ Kim Young-sun nhận được sự tiến cử từ đảng Sức mạnh quốc dân.Bà Kim còn bị nghi ngờ đã dùng sức ảnh hưởng để can thiệp vào quá trình tiến cử Thị trưởng thành phố Pohang trong cuộc bầu cử địa phương năm 2022, và cựu công tố viên Kim Sang-min được đảng tiến cử tại khu vực quận Uichang (thành phố Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang) trong Tổng tuyển cử năm 2024.Viện Kiểm sát sẽ ấn định ngày khác để gửi yêu cầu triệu tập lần hai đối với bà Kim. Thông thường, Viện Kiểm sát sẽ có thể đề nghị Tòa ban lệnh bắt nếu nghi phạm từ chối trình diện ba lần mà không có lý do chính đáng.