Tòa án Hàn Quốc tuyên án đối với hai bị cáo trong vụ bạo loạn ở Tòa án khu vực Tây Seoul

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Tây Seoul ngày 14/5 đã tuyên án đối với hai bị cáo liên quan đến vụ gây bạo loạn bên trong Tòa án, sau khi có lệnh tạm giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào rạng sáng ngày 19/1.Nam bị cáo Kim (khoảng 30 tuổi) bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam về các tội danh gồm xông vào Toàn án và cản trở người thi hành công vụ. Trong khi đó, nam bị cáo họ So (khoảng 20 tuổi) bị tuyên án 1 năm tù giam về tội xâm nhập vào Tòa án.Hai người này bị khởi tố tạm giam sau khi đột nhập qua cổng sau Tòa án khu vực Tây Seoul vào rạng sáng ngày xảy ra sự việc, phá hoại tường ngoài của tòa nhà sau khi nghe tin về lệnh tạm giam ông Yoon. Đặc biệt, bị cáo Kim còn bị cáo buộc đã xô đẩy và hành hung cảnh sát thuộc lực lượng cơ động của Sở Cảnh sát Seoul.Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội này đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là hành vi xuất phát từ chấp niệm cho rằng việc Bộ Tư pháp Hàn Quốc ban lệnh tạm giam cựu Tổng thống Yoon là một âm mưu chính trị nên phải ngay lập tức trả đũa. Tuy nhiên, Tòa án cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như việc bị cáo thể hiện thái độ ăn năn, phạm tội lần đầu và hành động chỉ mang tính bột phát.Viện kiểm sát trong phiên xét xử trước đó đã đề nghị tuyên mức án 3 năm tù giam cho ông Kim và 2 năm tù cho ông So. Luật sư của ông So trình bày rằng bị cáo bị xúi giục tham gia, thừa nhận đây là hành vi bạo loạn chối bỏ chủ nghĩa pháp trị và cảm thấy hối hận về điều này.Đây là bản án đầu tiên liên quan đến vụ bạo loạn xảy ra tại Tòa án khu vực Tây Seoul. Tòa án ngày 16/5 tới cũng dự kiến sẽ tuyên án đối với 4 bị cáo khác bị cáo buộc tội hành hung phóng viên và cảnh sát trong quá trình xông vào Tòa án.