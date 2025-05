Bắc Triều Tiên lập 35 công ty ma tại Trung Quốc để ngụy trang cho lao động IT miền Bắc

Photo : KBS News

Trang tin mạng Axios (Mỹ) ngày 13/5 (giờ địa phương) viện dẫn báo cáo của công ty công nghệ Strider nước này, trong đó cho biết đã phát hiện được 35 công ty ma của Bắc Triều Tiên lập tại Trung Quốc để ngụy trang và đưa lao động công nghệ thông tin (IT) miền Bắc vào làm việc tại các doanh nghiệp phương Tây.Strider nhận định 35 công ty này có mối quan hệ đáng ngờ với công ty thương mại Liaoning của Trung Quốc. Vào ngày 16/1 vừa qua, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa công ty Liaoning vào danh sách cấm vận vì cung cấp thiết bị như máy tính xách tay cho Bộ lực lượng vũ trang nhân dân Bắc Triều Tiên, phục vụ cho các hoạt động của lao động IT miền Bắc.Axios cho biết các lao động IT nói trên từng ngụy trang làm việc cho các công ty Mỹ để nhận mức lương cao, sau đó chuyển tiền về nước phục vụ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa, khiến hầu hết các doanh nghiệp trong "Top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới" (Fortune Global 500) đều bị ảnh hưởng.Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên gần đây đang chuyển hướng các hoạt động này sang thu thập thông tin của các doanh nghiệp, đặc biệt là tài sản trí tuệ và bí mật thương mại.Công ty Strider nhận định quy mô và phạm vi của ngành công nghiệp lao động IT ngụy trang này của Bắc Triều Tiên lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.