Hàn Quốc ứng dụng AI để phòng ngừa thiệt hại mưa lũ

Photo : YONHAP News

Trước dự báo lượng mưa mùa hè năm nay sẽ cao hơn mọi năm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Chính phủ Hàn Quốc ngày 14/5 công bố đối sách tổng hợp phòng ngừa thiệt hại do mưa lũ mùa hè năm 2025.Nội dung trọng tâm của đối sách lần này là Chính phủ sẽ ứng dụng kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI) để nắm bắt nhanh hơn, thông báo rộng hơn về nguy cơ xảy ra lũ lụt.Trước tiên, từ mùa hè năm nay, Hàn Quốc sẽ áp dụng thí điểm "Mô hình ảo đập-sông ngòi" ba chiều, mô phỏng về tình hình mưa lớn và xả đập. Dựa trên kết quả mô phỏng, Chính phủ sẽ tính toán về khả năng xảy ra lũ lụt ở hạ lưu, để quyết định về lượng xả nước ở các đập.Trong tổng số hơn 2.700 camera giám sát (CCTV) lắp đặt ở các hệ thống sông ngòi trên cả nước, Chính phủ sẽ chuyển đổi 1.000 chiếc sang CCTV ứng dụng AI, tự động nhận diện con người và phương tiện quanh sông suối để tiến hành sơ tán khi có nguy cơ xảy ra lũ lụt.Chính phủ quyết định mở rộng dịch vụ gửi tin nhắn hướng dẫn an toàn về mưa lũ. Trước đây, Chính phủ chỉ gửi tin nhắn an toàn khi có cảnh báo lũ tại hơn 200 điểm quan trắc trên toàn quốc. Từ năm nay, số lượng điểm quan trắc áp dụng được nâng lên thành hơn 900 nơi.Chính phủ cũng sẽ nâng lượng xả nước tại các đập trước giai đoạn mưa lũ, nâng thêm 10% khả năng kiểm soát lượng nước lũ lụt so với năm ngoái.