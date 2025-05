Mỹ tăng cường hợp tác khu vực, linh hoạt quân sự để cạnh tranh với Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp báo do Viện nghiên cứu an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương (IIPS) tổ chức ngày 13/5 (giờ địa phương), cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương Randall Schriver nhận định Chiến lược quốc phòng quốc gia (NDS) của Mỹ, đang được chính quyền Tổng thống Donald Trump xây dựng, sẽ thúc đẩy hợp tác trong khu vực, trong đó có Hàn Quốc, nhằm giúp ích cho cạnh tranh Mỹ-Trung.Ông Schriver cho biết Chiến lược quốc phòng này không chỉ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ngay trong đêm nay (Fight Tonight) của quân đội Hàn-Mỹ trước mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, mà còn mở rộng tính linh hoạt của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc để giúp Washington tăng cường phạm vi cạnh tranh với Bắc Kinh. Theo đó, việc chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu tăng chia sẻ chi phí quân sự trong bối cảnh này không chỉ giới hạn ở khuôn khổ hẹp của Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự (SMA), liên quan đến chi phí đồn trú của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.Là người từng tham gia đàm phán hạt nhân với Bắc Triều Tiên trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ nhất của ông Trump, cựu Trợ lý Schriver dự đoán Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ lần này có thể tìm cách nối lại đối thoại với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ không quay lại điểm dừng của các cuộc đàm phán trước đó, mà sẽ theo đuổi các cuộc đối thoại rộng hơn, không chỉ giới hạn ở vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc.Ông Ely Ratner, người từng giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Joe Biden, cũng cho biết xu hướng kỳ vọng nhiều hơn vào sự tương hỗ từ các đồng minh và đối tác không chỉ bắt đầu dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, mà đã có từ trước đó và tiếp tục được nhấn mạnh trong chính quyền Tổng thống Biden.Mỹ đã đối thoại với các đối tác như Australia và Nhật Bản để xác định vai trò và nhiệm vụ trong thời bình, khi xảy ra khủng hoảng và các tình huống bất ngờ. Washington cũng đã khởi động đối thoại với Seoul về cơ hội hợp tác quốc phòng ngoài bán đảo Hàn Quốc, bao gồm cả khu vực Đông Nam Á và các quốc đảo Thái Bình Dương.Cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương Richard Lawless cũng nhận định với việc chính quyền Tổng thống Trump tập trung vào Trung Quốc, vấn đề tính linh hoạt trong chiến lược của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc có thể trở thành chủ đề quan trọng đối với quan hệ Hàn-Mỹ.