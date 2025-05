Ngân sách Hàn Quốc thâm hụt 43,5 tỷ USD trong quý I/2025

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 15/5 công bố tổng thu thuế trong ba tháng đầu năm nay đạt 93.300 tỷ won (66,24 tỷ USD), tăng 8.400 tỷ won (5,96 tỷ USD) so với một năm trước.Trong đó, thu thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập lần lượt tăng 6.500 tỷ won (4,62 tỷ USD) và 2.800 tỷ won (1,99 tỷ USD), thu thuế giá trị gia tăng giảm 1.500 tỷ won (1,07 tỷ USD).Tiến độ thu thuế tính đến tháng 3 đạt 24,4%, thấp hơn 0,8% so với cùng kỳ năm 2024. Các nguồn thu ngoài thuế đạt 11.300 tỷ won (8,02 tỷ USD), tăng 3.900 tỷ won (2,77 tỷ USD). Nguồn thu từ các loại quỹ như quỹ lương hưu đạt 55.300 tỷ won (39,26 tỷ USD), tăng 200 tỷ won (0,14 tỷ USD) so với một năm trước.Tính đến cuối tháng 3, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế từ đầu năm đạt 159.900 tỷ won (113,53 tỷ USD), tiến độ đạt 24,5%, thấp hơn 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng chi ngân sách là 210.000 tỷ won (149,10 tỷ USD), giảm 2.200 tỷ won (1,56 tỷ USD).Cán cân quản lý tài chính, phản ánh thực trạng thu chi ngân sách của Chính phủ, thâm hụt 61.300 tỷ won (43,52 tỷ USD), mức cao thứ hai trong lịch sử (xét riêng tháng 3) sau năm ngoái.Một quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích quy mô thâm hụt cán cân quản lý tài chính trong nửa đầu năm nay và năm ngoái đều ở mức cao do tiến độ giải ngân nhanh chóng.Cán cân tài chính tổng hợp (bao gồm cán cân quản lý tài chính và bốn loại quỹ như quỹ lương hưu) thâm hụt 50.000 tỷ won (35,50 tỷ USD).Tổng lượng trái phiếu Chính phủ phát hành trong vòng 4 tháng đầu năm đạt 81.200 tỷ won (57,65 tỷ USD), tương đương 41,1% hạn mức cả năm 2025.