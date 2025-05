Mở cửa trở lại chương trình tham quan đặc biệt Bàn Môn Điếm

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 15/5 cho biết Chính phủ dự kiến sẽ nối lại chương trình tham quan đặc biệt tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc từ ngày 16/5. Chương trình này được khôi phục lại sau một năm rưỡi tạm dừng do căng thẳng quan hệ liên Triều leo thang.Chương trình tham quan đặc biệt lần này được Chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch và dành cho 17 học viên thuộc Viện Giáo dục thống nhất quốc gia, gồm các cán bộ thuộc doanh nghiệp Nhà nước hay công nhân viên chức cấp cao.Chương trình tham quan làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc đã bị dừng hoàn toàn vào tháng 7/2023 sau vụ một binh sĩ Mỹ vượt qua đường ranh giới quân sự và đào tẩu sang Bắc Triều Tiên. Chương trình sau đó đã được nối lại một phần vào ngày 22/11 cùng năm dưới hình thức tham quan đặc biệt.Vào ngày 23/11/2023, Bắc Triều Tiên đã đáp trả lại việc Hàn Quốc đình chỉ hiệu lực của Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9 bằng cách tuyên bố phá vỡ toàn bộ Thỏa thuận, triển khai lực lượng vũ trang tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, đe dọa tăng cường trạng thái sẵn sàng chiến đấu và hành động ngay lập tức. Theo đó, chương trình tham quan đặc biệt cũng đã bị ngừng vào ngày 1/12 cùng năm.Các hoạt động thăm quan làng đình chiến Bàn Môn Điếm do Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc hoặc quân đội Hàn Quốc tổ chức dành cho người nước ngoài vẫn được diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, chương trình do Bộ Thống nhất điều phối dành cho người Hàn Quốc lại bị gián đoạn trong suốt một năm rưỡi qua. Viện Giáo dục thống nhất quốc gia đã nhận được nhiều kiến nghị yêu cầu nối lại chương trình tham quan dành cho người Hàn Quốc.Quan chức Bộ Thống nhất cho biết đã chuẩn bị các đối sách để đảm bảo an toàn cho khách tham quan, cũng như tham vấn với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, đơn vị phụ trách làng Bàn Môn Điếm, để nối lại chương trình tham quan đặc biệt.Tuy nhiên, thời điểm khôi phục chương trình tham quan dành cho toàn bộ người dân Hàn Quốc hiện vẫn chưa được xác định. Bộ Thống nhất cho biết sẽ xem xét khôi phục chương trình tham quan bình thường dành cho người dân nếu chương trình tham quan đặc biệt được vận hành ổn định mà không phát sinh sự cố nào.