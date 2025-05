Hai nước Hàn-Mỹ nhất trí đàm phán chính thức các lĩnh vực trọng tâm trong thương mại song phương

Photo : YONHAP News

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại đảo Jeju, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun ngày 16/5 đã có cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, thảo luận về các vấn đề nổi cộm trong thương mại song phương như thuế quan.Quan chức hai nước nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức trong 6 lĩnh vực trọng tâm tại Mỹ trong nửa cuối tháng 5, gồm cân bằng thương mại, các biện pháp phi thuế quan, an ninh kinh tế, thương mại kỹ thuật số, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa và các yếu tố thương mại.Ngoài ra, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Cheong In-kyo một ngày trước cũng đã có cuộc gặp với ông Greer, trao đổi về các vấn đề thương mại nổi cộm song phương, bao gồm chính sách thuế quan của Mỹ. Quan chức thương mại hai nước đã đạt được sự đồng thuận trong việc hợp tác nhằm đạt được những thành quả tiến bộ, khi Hàn Quốc giữ cương vị nước Chủ tịch APEC năm 2025.Sau cuộc Tham vấn thương mại 2+2 vào tháng trước, hai nước đang thu hẹp phạm vi nghị sự trong các lĩnh vực như thuế quan, phi thuế quan, an ninh kinh tế, hợp tác đầu tư, và chính sách tiền tệ thông qua các cuộc đàm phán cấp chuyên viên.Seoul đã đề xuất các phương án hợp tác công nghiệp trong các lĩnh vực như đóng tàu để làm đòn bẩy yêu cầu Washington không áp 25% thuế đối với các hàng hóa của Hàn Quốc. Đại diện Greer cũng có các cuộc gặp kín với lãnh đạo của hai công ty đóng tàu lớn của Hàn Quốc trong ngày 16/5, thảo luận về phương án hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu quân sự và thương mại, cũng như bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO).Mặt khác, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần này, Chánh văn phòng Cheong cũng đã có cuộc gặp song phương với Trưởng đoàn đàm phán thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại song phương, như việc thúc đẩy đàm phán dịch vụ và đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung.Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống thương mại đa phương và cam kết nỗ lực duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu. Đáp lại, ông Cheong khẳng định Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ đều là những đối tác kinh tế quan trọng, bày tỏ hy vọng thỏa thuận tạm hoãn áp thuế quan trong 90 ngày giữa Washington và Bắc Kinh tại Geneva (Thụy Sĩ) sẽ mang lại tiến triển tích cực.