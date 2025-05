Số học sinh tại Seoul giảm hơn 22.000 em trong vòng một năm qua

Photo : YONHAP News

Sở Giáo dục thành phố Seoul ngày 16/5 công bố tính đến ngày 10/3 vừa qua, tổng số học sinh trên toàn thành phố là 812.207 em, giảm 22.863 em (2,7%) so với năm ngoái.Trong đó, số học sinh tiểu học là 342.249 em, giảm 20.908 em (5,8%). Học sinh trung học phổ thông đạt 203.454 em, giảm 3.857 em (1,9%). Riêng học sinh trung học cơ sở là 200.112 em, tăng 4.374 em (2,2%) so với năm ngoái, được phân tích là do số ca sinh năm 2010 (tuổi Hổ, hiện học lớp 9) và năm 2012 (tuổi Rồng, hiện là lớp 7) tăng.Tổng số lớp học là 38.063 lớp, giảm 1.016 lớp (2,6%) so với năm ngoái. Sĩ số trung bình mỗi lớp ở các bậc học là 23,3 học sinh, tương đương năm trước.Cụ thể, bậc tiểu học có trung bình 21,4 học sinh/lớp, giảm 0,5 học sinh so với năm ngoái; bậc trung học cơ sở là 26 học sinh/lớp, tăng 1,2 học sinh; trung học phổ thông là 24,7 học sinh/lớp, tăng 0,2 học sinh.