Jimin và Jungkook (BTS) thắng giải thưởng Pop BMI 2025

Photo : YONHAP News

Hai thành viên Jimin và Jungkook của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã cùng được xướng tên ở hạng mục "Ca khúc được phát nhiều nhất trong năm" tại lễ trao giải Giải thưởng Pop BMI 2025, một giải thưởng âm nhạc đại chúng của Mỹ, được tổ chức vào ngày 13/5 (giờ địa phương) vừa qua.Hạng mục nói trên vinh danh Top 50 bài hát được phát sóng nhiều nhất trên các nền tảng như radio, truyền hình, biểu diễn và kỹ thuật số tại Mỹ trong suốt một năm qua. Năm nay, có 51 ca khúc được trao giải.Trong số này có ca khúc chủ đề "Like Crazy" trong album solo đầu tiên và ca khúc chủ đề "Who" trong album thứ hai của Jimin.Jungkook cũng góp mặt trong danh sách với ca khúc solo “3D” (hợp tác cùng rapper Jack Harlow) và bài hát chủ đề trong album solo đầu tay “Standing Next to You.”Đáng chú ý, Jungkook đã được vinh danh ở hạng mục này ba năm liên tiếp, nối tiếp “Left and Right” (kết hợp cùng ca sĩ Charlie Puth) vào năm 2023, “Seven” vào năm 2024.