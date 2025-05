Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ra khỏi đảng Sức mạnh quốc dân

Photo : YONHAP News

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân ngày 17/5, cựu Tổng thống Yoon Suk đã tuyên bố rời khỏi đảng Sức mạnh quốc dân.Ông Yoon viết Hàn Quốc đang đứng trước ngã rẽ quyết định sự tồn tại hoặc sụp đổ của chủ nghĩa dân chủ tự do. Lý do ông mong mỏi ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Sức mạnh quốc dân giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3/6 tới chính là bởi cuộc bầu cử sẽ quyết định vận mệnh của Hàn Quốc.Cựu Tổng thống nhấn mạnh người dân sẽ không thể có được hạnh phúc, an ninh nếu chỉ phát triển kinh tế bền vững mà không có chủ nghĩa dân chủ tự do. Việc phải lựa chọn rời khỏi đảng Sức mạnh quốc dân chính là con đường tốt nhất mà ông có thể làm ở thời điểm hiện tại để bảo vệ chủ nghĩa dân chủ tự do, và vì thắng lợi trong bầu cử Tổng thống thứ 21 sắp tới.Mặc dù rời khỏi đảng nhưng ông sẽ hết lòng để bảo vệ tự do và chủ quyền đất nước. Ông Yoon kêu gọi các đảng viên tiếp tục dốc sức vì đất nước tự do và đảng, đoàn kết vượt lên trên quan điểm riêng mỗi người. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ đất nước và người dân, để lại cho thế hệ mai sau tự do và thịnh vượng. Cuộc bầu cử tới là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn sự độc tài của chủ nghĩa toàn trị, bảo vệ chủ nghĩa dân chủ tự do và pháp trị.Cuối cùng, cựu Tổng thống kêu gọi người dân nhất định tham gia bầu cử Tổng thống và bỏ phiếu cho ứng cử viên Kim Moon-soo.