Nợ hộ gia đình Hàn Quốc tăng mạnh trong nửa đầu tháng 5/2025

Giới tài chính Hàn Quốc cho biết dư nợ khoản vay hộ gia đình tính đến ngày 15/5 tại 5 ngân hàng lớn của Hàn Quốc là Kookmin, Shinhan, Hana, Woori và Nonghyup đạt 745.980 tỷ won (533,2 tỷ USD), tăng 2.890 tỷ won (2,1 tỷ USD) so với cuối tháng 4.Nếu khoản dư nợ tiếp tục duy trì xu hướng tăng, thì tổng mức tăng trong tháng 5 ước tính sẽ lên tới khoảng 5.800 tỷ won (4,1 tỷ USD), cao hơn khoảng 1.300 tỷ won (929 triệu USD) so với mức tăng 4.533,7 tỷ won (3,2 tỷ USD) vào tháng trước, và có thể đạt quy mô lớn nhất sau mức tăng 9.625,9 tỷ won (6,9 tỷ USD) vào tháng 8/2024.Nguyên nhân được cho là do lãi suất giảm nhanh chóng, làm dấy lên làn sóng đầu tư theo hình thức đòn bẩy tài chính (vay vốn) để mua các loại tài sản như nhà hoặc cổ phiếu. Ngoài ra, đà tăng khoản vay hộ gia đình dự đoán sẽ kéo dài đến tháng 6 do nhu cầu vay sớm, trước khi quy định siết chặt tỷ số khả năng trả nợ (DSR) giai đoạn ba được áp dụng từ tháng 7.Dư nợ khoản vay hộ gia đình tại 5 ngân hàng lớn trước đó đã tăng mạnh đến tháng 8/2024, nhưng sau đó dư nợ khoản vay hộ gia đình đã liên tục giảm do lãi suất tăng và các biện pháp kiểm soát hạn mức vay hộ gia đình từ Chính phủ và ngân hàng. Tính đến tháng 1/2025, dư nợ khoản vay hộ gia đình đã giảm 470 tỷ won (336 triệu USD) so với một tháng trước. Tuy nhiên, với xu hướng giảm lãi suất và nới lỏng quy định, khoản dư nợ đã bắt đầu tăng trở lại từ tháng 2 và duy trì đà tăng cho đến tháng 5.Xét theo loại hình vay hộ gia đình, dư nợ vay thế chấp mua nhà đạt 591.160 tỷ won (422,5 tỷ USD), tăng 1.730 tỷ won (1,2 tỷ USD) so với cuối tháng 4. Dư nợ vay tín dụng cũng đạt 103.587 tỷ won (74 tỷ USD), tăng 1.090 tỷ won (779 triệu USD) chỉ trong nửa tháng, vượt cả mức tăng 886,8 tỷ won (633,8 triệu USD) của cả tháng 4.