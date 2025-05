Giới trẻ Hàn Quốc ngày càng ủng hộ sinh con nhưng không kết hôn

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu chính sách phụ nữ Hàn Quốc ngày 19/5 công bố kết quả nghiên cứu dựa trên số liệu của Cục Thống kê quốc gia cho thấy tỷ lệ đồng ý sinh con nhưng không kết hôn ở nam nữ trong độ tuổi 20-30 có xu hướng ngày càng tăng.Đối với nam giới ở độ tuổi 20, tỷ lệ đồng ý có con nhưng không kết hôn đã tăng 10,7%, từ 32,4% vào năm 2008 lên 43,1% vào năm ngoái; tỷ lệ này ở nữ giới thuộc độ tuổi 20 tăng 14%, từ 28,4% lên 42,4%. Ở độ tuổi 30, tỷ lệ đồng ý của nam giới trong cùng khoảng thời gian này cũng tăng 14,6%, từ 28,7% lên 43,3%, trong khi nữ giới tăng 16,8% từ 23,9% lên 40,7%.Tỷ lệ đồng ý với việc sống chung nhưng không kết hôn ở độ tuổi 20-30 cũng tăng đáng kể. Tỷ lệ này ở nam giới độ tuổi 20 đã tăng từ 67,2% vào 2008 lên 81,1% vào năm 2024; trong khi ở nữ giới thì tăng mạnh từ 55,6% lên 81%, mức thay đổi lớn hơn nhiều so với nam giới. Xu hướng tăng tương tự cũng được ghi nhận ở độ tuổi 30, với tỷ lệ đồng ý sống chung mà không kết hôn của nam tăng từ 58% lên 82,2%, còn ở nữ tăng từ 50,1% lên 78,3%.Viện nghiên cứu chính sách phụ nữ Hàn Quốc nhận định mặc dù hiện tại nam giới và người ở nhóm tuổi 20 vẫn có tỷ lệ đồng ý có con, hay sống chung mà không kết hôn cao hơn so với nữ giới và người nhóm tuổi 30, nhưng khoảng cách này đang dần thu hẹp lại.Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết tỷ lệ sinh con mà không kết hôn tại Hàn Quốc năm 2022 là 3,8%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 41% của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Tuy nhiên, con số này đã tăng nhẹ lên 4,7% vào năm 2023.Trước tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án hỗ trợ về mặt chính sách cho các trường hợp sinh con nhưng không kết hôn nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh thấp.