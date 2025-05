Vụ cháy nhà máy của công ty lốp Kumho Tire tại thành phố Gwangju

Photo : YONHAP News

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc cho biết vụ cháy nhà máy công ty lốp Kumho Tire tại quận Gwangsan thuộc thành phố Gwangju đã được khống chế hơn 95% tính đến sáng ngày 19/5.Cơ quan này đã huy động các thiết bị hạng nặng tới hiện trường để xử lý phần lửa còn sót lại, thu dọn nguyên liệu lốp xe và tàn tích của vụ cháy. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã bắt đầu điều tra nguyên nhân và quy mô thiệt hại của vụ hỏa hoạn.Cảnh sát và Cơ quan Phòng cháy sáng cùng ngày đã tiến hành điều tra với các nhân viên nhà máy để làm rõ tình hình lúc xảy ra đám cháy, quá trình ứng phó, và kiểm tra tình trạng hệ thống camera giám sát (CCTV) được lắp đặt trong nhà máy.Tuy nhiên, lực lượng chức năng hiện vẫn chưa thể vào bên trong nhà máy để điều tra do vẫn còn tàn lửa và nguy cơ sập công trình bị cháy. Việc giám định hiện trường dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 21/5 sau khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.Chính quyền quận Gwangsan và công ty Kumho Tire đã đặt một điểm tiếp nhận báo cáo thiệt hại về sức khỏe, tài sản, cũng như thiệt hại kinh doanh do vụ cháy gây ra. Ngoài ra, chính quyền quận Gwangsan cũng đã lập Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn, triển khai các biện pháp hỗ trợ cho người chịu ảnh hưởng như cung cấp khẩu trang chống bụi.Chính quyền thành phố Gwangju cũng đã đề nghị Chính phủ chỉ định khu vực nhà máy công ty lốp Kumho Tire tại thành phố này là Khu vực thảm họa đặc biệt và khủng hoảng tuyển dụng.