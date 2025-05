Cử tri Hàn Quốc tại nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 21

Photo : YONHAP News

Từ ngày 20/5, cử tri Hàn Quốc tại nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống Hàn Quốc thứ 21.Từ 5 giờ sáng cùng ngày (giờ Hàn Quốc), các điểm bỏ phiếu tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở New Zealand, Văn phòng lãnh sự tại Auckland và Đại sứ quán tại Fiji đã mở cửa đón cử tri.Đợt bỏ phiếu tại nước ngoài sẽ được tiến hành tại 223 điểm bỏ phiếu ở 118 quốc gia trên toàn thế giới, từ 8 giờ sáng ngày 20/5 đến 5 giờ chiều ngày 25/5 (giờ địa phương của từng quốc gia).Công dân Hàn Quốc cư trú tại nước ngoài muốn tham gia bỏ phiếu cần mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh như hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ cư trú hoặc thị thực, đến các điểm bỏ phiếu được đặt tại cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc ở mỗi nước.Tổng số cử tri bỏ phiếu tại nước ngoài lần này là 258.254 người, tăng 14,2% so với cuộc bầu cử Tổng thống thứ 20, nhưng giảm 12,3% so với cuộc bầu cử Tổng thống thứ 19.Xét theo khu vực, cử tri tại châu Á chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 128.000 người, tương đương 49,9%; tiếp theo là châu Mỹ với khoảng 75.000 người, chiếm 29,3%.Một điểm đáng chú ý trong cuộc bầu cử lần này là lần đầu tiên Hàn Quốc thiết lập địa điểm bỏ phiếu tại 4 quốc gia mới đặt cơ quan đại diện ngoại giao là Cuba, Luxembourg, Litva và Estonia.Lá phiếu đợt này được in trước khi ứng cử viên Tổng thống Goo Joo-wa của đảng Thống nhất tự do (số thứ tự 6) xin rút lui, nên nếu cử tri đánh vào ô dành cho ứng cử viên này thì bị tính là lá phiếu không có hiệu lực.