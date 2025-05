Nhận thức về kết hôn, sinh con tại Hàn Quốc có nhiều chuyển biến tích cực

Photo : KBS News

Ủy ban tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa Hàn Quốc ngày 20/5 công bố kết quả khảo sát nhận thức của người dân về vấn đề kết hôn, sinh con, chăm sóc con cái, và đối sách tỷ lệ sinh thấp của Chính phủ.Đây là cuộc khảo sát lần thứ ba sau hai lần vào tháng 3 và tháng 9 năm ngoái, phân tích về sự thay đổi nhận thức của người dân với cùng một bảng câu hỏi.Trước tiên, tỷ lệ nhận thức tích cực về kết hôn trong đợt khảo sát tháng 3 năm nay là 72,9%, cao hơn tháng 3 (70,9%) và tháng 9 (71,5%) năm ngoái.57,4% phụ nữ trả lời có ý định kết hôn, cũng có chiều hướng tăng so với hai cuộc thăm dò trước đó (48,2% và 55,9%). Với phụ nữ độ tuổi từ 25-29, tỷ lệ trả lời có ý định kết hôn là 61%, tăng so với tháng 3 năm 2024 (59,2%).Nhận thức về vấn đề sinh con cũng có biến chuyển tích cực. 70,9% cho rằng "nên có con", tăng mạnh so với cuộc thăm dò tháng 3 năm ngoái (61,1%).Trong số những người chưa kết hôn hoặc đã kết hôn nhưng chưa có con, có 39,7% trả lời có ý định sinh con, tăng so với cùng kỳ năm trước là 32,6%.Đối với những gia đình cả vợ và chồng cùng đi làm, điều cần thiết nhất trong việc chăm sóc giáo dục con cái đó là “văn hóa doanh nghiệp cho phép tự do sử dụng các chế độ hỗ trợ nuôi con” (55,6%). Các yếu tố khác như "bảo đảm cơ hội và thời gian sử dụng dịch vụ chăm sóc" chiếm 39,8%, "mở rộng chế độ để đảm bảo thời gian chăm sóc con nhỏ" chiếm 36,3%.Trong các đối sách tỷ lệ sinh thấp của Chính phủ, đối sách được kỳ vọng mang lại hiệu quả lớn nhất đó là "mở rộng cung cấp nhà ở cho hộ gia đình mới cưới, mới sinh con và đông con". Ngoài ra, 75,3% người tham gia khảo sát lựa chọn đối sách "thực hiện giáo dục và chăm sóc miễn phí với trẻ mầm mon, mẫu giáo", 74,9% chọn đối sách "nới lỏng tiêu chuẩn thu nhập hộ gia đình với các khoản vay ưu đãi cho cặp vợ chồng mới sinh con", 73,3% chọn "nâng mức trần trợ cấp nghỉ chăm con".Đối với nam giới tham gia khảo sát, bài toán mà Chính phủ cần đẩy mạnh để giúp cân bằng công việc và gia đình đó là "nâng thêm mức trần trợ cấp nghỉ chăm con". Đối với nữ giới thì phần lớn mong Chính phủ sẽ "thúc đẩy sử dụng chế độ làm việc linh hoạt trong thời gian chăm con nhỏ" cho người lao động.Phó Chủ tịch Ủy ban Joo Hyung-hwan cho biết vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ khiến động lực phục hồi tỷ lệ sinh bị suy yếu. Về trung và dài hạn, Ủy ban sẽ tập trung đối phó với các vấn đề mang tính cơ cấu như thiếu việc làm chất lượng, dân số tập trung tại Seoul và khu vực lân cận để đà phục hồi lần này không chỉ là xu hướng nhất thời.