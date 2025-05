Áp dụng mức lãi suất giả định 1,5% cho tất cả các khoản vay hộ gia đình từ tháng 7

Photo : YONHAP News

Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 20/5 đã tổ chức buổi họp rà soát về tình hình nợ hộ gia đình, thảo luận phương án triển khai cụ thể cơ chế "Stress DSR" giai đoạn 3, sẽ áp dụng từ tháng 7 tới."Stress DSR" là một cơ chế phản ánh rủi ro biến động lãi suất trong tương lai vào tỷ số khả năng trả nợ (DSR).DSR được tính bằng cách lấy tổng số tiền nợ gốc và lãi mà người vay phải trả trong một năm chia cho thu nhập hàng năm. Theo quy định hiện hành, các ngân hàng chỉ được phép cho vay trong hạn mức DSR của người vay không vượt quá 40%.Tuy nhiên, khi tính toán số tiền nợ gốc và lãi phải trả hàng năm, ngoài lãi suất thực tế, các ngân hàng còn phải cộng thêm một mức lãi suất giả định cao hơn, gọi là "stress rate" (tạm dịch là "lãi suất căng thẳng"), nhằm phản ánh rủi ro lãi suất có thể tăng trong tương lai.Stress rate được tính bằng cách so sánh giữa mức lãi suất bình quân gia quyền hàng tháng của khoản vay hộ gia đình cao nhất trong vòng 5 năm gần đây với lãi suất ở thời điểm hiện tại. "Lãi suất căng thẳng" trong giai đoạn 1 triển khai vào tháng 2 năm ngoái là 0,38%, được nâng lên thành 0,75% vào tháng 9 cùng năm, và giai đoạn 3 lần này sẽ tăng lên thành 1,5%.Đối tượng áp dụng được mở rộng sang toàn bộ các hộ gia đình, vay thế chấp nhà, vay tín dụng tại ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng, và các khoản vay khác như vay có tài sản đảm bảo.Tuy nhiên, đối với các khoản vay thế chấp nhà tại địa phương (ngoài Seoul và khu vực lân cận thủ đô) thì sẽ áp dụng stress rate là 0,75% tương tự như giai đoạn 2 cho tới cuối năm nay. Điều này phản ánh xu hướng tỷ trọng vay thế chấp nhà ở các địa phương trên tổng số khoản vay mới tại các ngân hàng đã giảm trong năm nay. Với các khoản vay tín dụng sẽ chỉ áp dụng với các khoản vay trên 100 triệu won (71.700 USD) tương tự như trước đây.Ủy ban Giám sát tài chính nhận định khi triển khai giai đoạn 3 với stress rate là 1,5% thì hạn mức vay thế chấp nhà sẽ giảm đi từ 3-5% so với hiện hành tùy theo lãi suất thả nổi, hỗn hợp hay theo chu kỳ.Đối với các khoản vay tín dụng thì hạn mức vay sẽ giảm đi khoảng 2-3% so với hiện hành tùy theo kỳ hạn và loại lãi suất cố định hay thả nổi.Thời điểm áp dụng là các hợp đồng vay mới ký kết từ ngày 1/7 tới. Với các khoản vay đã ký trước ngày 30/6 thì sẽ vẫn áp dụng như giai đoạn 2.