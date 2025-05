22,6% giáo viên mầm non Hàn Quốc từng gặp vấn đề sức khỏe tâm thần

Photo : KBS News

Theo kết quả “Khảo sát toàn quốc về thực trạng chăm sóc trẻ em năm 2024” do Bộ Giáo dục Hàn Quốc thực hiện, trong số các giáo viên mầm non tham gia khảo sát, có 22,6% cho biết từng gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Triệu chứng phổ biến nhất là căng thẳng (83%), sau đó là kiệt sức (4,1%), lo âu (3,2%) và mất ngủ (2,4%). Trong số những người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, 15,8% cho biết đã từng điều trị tại bệnh viện.42,9% người tham gia khảo sát cho biết đang gặp vấn đề về sức khỏe thể chất, trong đó có đến 91,8% cho biết mắc các bệnh về cơ-xương khớp.Có tới 17,7% giáo viên cho biết đã từng bị “xâm phạm quyền lợi” trong quá trình làm việc. Trong số đó, 63% bị xâm phạm quyền lợi từ phía phụ huynh, như can thiệp vào hoạt động chăm sóc trẻ, bạo lực ngôn từ.Ngoài ra, kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy khoảng cách giữa nhu cầu chăm sóc cho trẻ của phụ huynh và thời gian mà các cơ sở có thể cung cấp. Thời gian trung bình trẻ được gửi tại nhà trẻ hoặc trường mẫu giáo là 7 giờ 25 phút mỗi ngày, trong khi phụ huynh mong muốn được gửi con trung bình 8 giờ 13 phút, chênh lệch 48 phút.Thời gian làm việc trung bình của giáo viên mầm non là 9 giờ 38 phút mỗi ngày, trong đó thời gian nghỉ ngơi là 60 phút, tăng 8 phút so với kết quả khảo sát năm 2021.Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 1/5 vừa qua đã công bố các biện pháp hỗ trợ nhằm bảo vệ giáo viên mầm non trước hành vi xâm phạm quyền lợi và giải quyết tranh chấp. Bộ cũng có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng văn hóa tôn trọng hoạt động chăm sóc trẻ mầm non.