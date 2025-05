Lãnh đạo Hybe, SM được Billboard vinh danh là người dẫn dắt thị trường âm nhạc toàn cầu

Photo : YONHAP News

)Trang âm nhạc Billboard (Mỹ) ngày 19/5 (giờ địa phương) đã công bố danh sách “Nhân vật quyền lực toàn cầu 2025" (Billboard's 2025 Global Power Players), trong đó nhiều lãnh đạo của công ty giải trí Hàn Quốc như Hybe và SM Entertainment đã được vinh danh là những nhà lãnh đạo thị trường âm nhạc toàn cầu.Phía Hybe có Chủ tịch Hội đồng quản trị Bang Si-hyuk, Giám đốc điều hành Lee Jae-sang, Đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương Shin Young-jae. Phía SM có đồng Giám đốc điều hành Jang Cheol-hyuk và Tak Young-jun. Ngoài ra danh sách còn có đồng Giám đốc điều hành công ty Kakao Entertainment là Jang Yoon-jung.Hai lãnh đạo của SM và Hybe là ông Tak Young-jun và Shin Young-jae đã có mặt trong danh sách này 4 năm liên tiếp kể từ năm 2022. Năm nay cũng là năm thứ 4 bà Jang Yoon-jung của Kakao được Billboard vinh danh.Trước đây, Billboard công bố danh sách trên với tên gọi cũ là “International Power Players” nhằm tôn vinh các nhà lãnh đạo dẫn đầu thị trường âm nhạc thế giới (ngoài Mỹ). Năm nay, danh sách này được đổi thành “Global Power Players".Billboard đánh giá Hybe đang tìm được động lực để mở rộng ra thị trường toàn cầu ở một lĩnh vực mà không ai ngờ tới, đó là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, công ty con Supertone của Hybe, một doanh nghiệp về công nghệ âm thanh và AI , đã sản xuất nhóm nhạc idol ảo "SYNDI8" và hỗ trợ sản xuất video concert cho nhóm nam Tomorrow X Together (TXT).Đối với SM và Kakao, Billboard đề cập tới tour diễn thế giới thành công của hai nhóm nữ aespa và IVE.Ngoài ra, trang âm nhạc của Mỹ cũng nhắc đến việc nhóm nhạc nam người Anh "dearALICE", do SM và Kakao đồng thành lập, đã xếp vị trí thứ 2 trong Bảng xếp hạng đĩa đơn vật lý (Official Physical Singles Chart) thuộc bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh (Official Charts), nhận xét sự kết hợp này đã mang đến một sự đổi mới trong mô hình K-pop.