Đại hội đồng Liên hợp quốc mở cuộc họp cấp cao về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 20/5 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp toàn thể cấp cao tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), thảo luận về vấn đề xâm phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Cuộc họp này được tổ chức căn cứ theo Nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng 12 năm ngoái.Các cuộc họp về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên từng được nhiều lần tổ chức trong khuôn khổ Hội đồng bảo an và Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc. Đây là lần đầu tiên Đại hội đồng Liên hợp quốc mở phiên họp cấp cao về vấn đề này.Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ủy ban nhân quyền Bắc Triều Tiên Greg Scarlatoiu nhấn mạnh vấn đề nhân quyền miền Bắc không chỉ ảnh hưởng đến bán đảo Hàn Quốc, khu vực Đông Bắc Á, mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế, bao gồm cả khu vực Trung Đông và Đông Âu.Ông Scarlatoiu còn chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang xuất khẩu vũ khí và đạn dược tới các tổ chức khủng bố ở Trung Đông và châu Âu thông qua Nga và Iran, không khác nào "xuất khẩu" sự bất ổn và bạo lực sang các khu vực này. Ông cho rằng căn nguyên của vấn đề này bắt nguồn từ việc xâm hại nhân quyền của miền Bắc.Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon cũng bày tỏ lo ngại tình hình nhân quyền tại miền Bắc đã xấu đi nghiêm trọng trong thời kỳ đại dịch COVID-19, khi người dân nước này rơi vào tình trạng bị cô lập hoàn toàn trong suốt hơn 5 năm. Bà Salmon cho biết việc đóng cửa biên giới, hạn chế viện trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế và ngăn chặn tiếp cận thông tin đã khiến điều kiện sống của người dân Bắc Triều Tiên trở nên tồi tệ hơn. Trong khi đó, các quy định luật mới của Bình Nhưỡng lại càng siết chặt quyền tự do đi lại, quyền lao động và quyền tự do biểu đạt của người dân nước này.Trong cuộc họp lần này, những người tị nạn Bắc Triều Tiên đã trực tiếp ra làm chứng, thu hút sự chú ý của các nước thành viên Liên hợp quốc.Nhà hoạt động nhân quyền Kim Eun-joo, người từng đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên, chia sẻ năm cô lên 11 thì cha mất vì đói khát, cô đã cùng mẹ mẹ và chị gái vượt sông Duman (Đồ Môn) để chạy trốn, nhưng ngay khi tới Trung Quốc thì bị bán vào đường dây buôn người và trải qua nhiều đau khổ. Cô cũng cho rằng những binh lính trẻ miền Bắc hiện đang được điều động sang hỗ trợ Nga cũng là nạn nhân trong chế độ nô lệ hiện đại của Bắc Triều Tiên. Những binh sĩ này không biết mình đang ở đâu, đang chiến đấu với ai và vì điều gì, họ chỉ là công cụ kiếm tiền cho chính quyền của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Một người tị nạn miền Bắc khác thì kể về hành trình đào tẩu cùng mẹ và dì bằng chiếc thuyền gỗ dài 10m vào năm 2023, thời điểm chính quyền Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch COVID-19.Trong khi đó, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đã chỉ trích cuộc họp lần này là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, vốn có nguyên tắc trọng tâm là tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.