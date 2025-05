Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ điện đàm tăng cường hợp tác

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Myung-soo ngày 20/5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Dan Caine mới nhậm chức gần đây, thảo luận về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và các vấn đề chính trong quan hệ đồng minh song phương.Quan chức hai nước đánh giá tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và trạng thái phòng thủ liên quân đang được quản lý và duy trì ổn định. Hai bên đồng tình về tầm quan trọng của việc củng cố vững chắc năng lực và trạng thái phòng thủ để đối phó hiệu quả với các mối đe dọa ngày càng tăng từ miền Bắc như hạt nhân, tên lửa, không gian mạng trong bối cảnh Nga và Bắc Triều Tiên mở rộng hợp tác.Chủ tịch Kim đánh giá quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vừa là một hình mẫu đồng minh vững chắc trên thế giới, vừa là một trục trọng tâm bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Kim đề xuất hai bên hợp tác chặt chẽ để phát triển hơn nữa quan hệ đồng minh song phương.Quan chức quân đội hai nước nhất trí sẽ đẩy mạnh hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật thông qua hội nghị Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân ba bên (Tri-CHOD) diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 7 tới.