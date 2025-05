Xuất khẩu của Hàn Quốc 20 ngày đầu tháng 5 giảm 2,4%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21/5 công bố kim ngạch xuất khẩu trong 20 ngày đầu tháng 5/2025 đạt 32 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu lũy kế từ đầu năm giảm 0,9%.Trong số 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chỉ có chíp bán dẫn và tàu thuyền là hai ngành có kim ngạch xuất khẩu tăng so với năm trước.Xuất khẩu chíp bán dẫn ghi nhận mức tăng 17,3%, chiếm tỷ trọng 22,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc, tăng 3,8%. Xuất khẩu chíp bán dẫn sau khi giảm trong tháng 2 đã ghi nhận mức tăng ở ngưỡng 10% trong hai tháng 3 và 4, dẫn dắt tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, xuất khẩu tàu thuyền tăng 0,1%.Các mặt hàng xuất khẩu thuộc đối tượng đánh thuế của Mỹ đều bị giảm kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, xuất khẩu ô tô giảm 6,3%, chế phẩm dầu mỏ giảm 24,1%, phụ tùng ô tô giảm 10,7%Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong 20 ngày đầu tháng 5 giảm 14,6%. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 7,2%, Liên minh châu Âu giảm 2,7%. Ngược lại, xuất khẩu sang Đài Loan tăng vọt 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ mặt hàng chíp bán dẫn.Kim ngạch nhập khẩu 20 ngày đầu tháng 5 đạt 32,2 tỷ USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại cũng thâm hụt 300 triệu USD trong cùng khoảng thời gian.