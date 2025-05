Tập đoàn điện lực Séc kháng cáo về quyết định hoãn ký hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Công ty điện hạt nhân Dukovany II (EDU II) ngày 19/5 (giờ địa phương) đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao Cộng hòa Séc, phản đối phán quyết của Tòa án nước này về việc bảo lưu ký kết hợp đồng cuối cùng dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới tại khu vực Dukovany với Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP).EDU II là công ty con của Tập đoàn điện lực Séc (CEZ), và là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới tại Dukovany. Giới chuyên gia nhận định hợp đồng với KHNP có thể được ký kết ngay lập tức nếu Tòa án tối cao Séc chấp thuận đơn kháng cáo.Vào ngày 6/5, một ngày trước lễ ký kết hợp đồng giữa KHNP và Séc diễn ra, Tòa án Séc đã ra quyết định bảo lưu ký kết hợp đồng cuối cùng giữa KHNP và EDU II cho đến khi có kết quả chính thức của vụ khiếu nại từ Tập đoàn điện lực Pháp (EDF), đơn vị bị loại trong quá trình đấu thầu. Theo đó, buổi ký kết hợp đồng giữa Séc và KHNP dự kiến tổ chức ngày 7/5 đã bị hủy vào phút chót.Ngoài ra, Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc cũng cho biết đang chịu thiệt hại do dự án bị trì hoãn và dự kiến sẽ sớm nộp đơn lên Tòa án tối cao Séc để yêu cầu biện pháp pháp lý.