Hàn Quốc và EU thảo luận hợp tác an ninh mạng

Hội đồng chính sách an ninh mạng Hàn Quốc-Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp lần thứ 7 vào ngày 20/5 vừa qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul.Trưởng đoàn phía Hàn Quốc là Vụ trưởng Vụ An ninh quốc tế Bộ Ngoại giao Youn Jong-kwon. Phía EU do Vụ trưởng Vụ Chính sách an ninh và quốc phòng thuộc Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) Maciej Stadejek làm trưởng đoàn.Hội đồng chính sách an ninh mạng Hàn-EU có sự tham gia của quan chức các cơ quan hữu quan hai nước. Phía Hàn Quốc có Bộ Ngoại giao, Trung tâm an ninh mạng quốc gia thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), Viện Kiểm sát tối cao, Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Cơ quan quản lý internet Hàn Quốc (KISA). Phía Liên minh châu Âu gồm các quan chức đến từ Cơ quan Đối ngoại, Ủy ban châu Âu (EC).Cuộc họp lần này được diễn ra sau 5 năm kể từ cuộc họp lần thứ 6 vào năm 2020, được tổ chức trực tuyến do dịch COVID-19.Lần này, hai bên đã tiến hành phân tích về tình hình các mối đe dọa trên không gian mạng gia tăng mạnh trong thời gian qua; đồng tình về việc cần hợp tác chặt chẽ để đối phó với các mối đe dọa chính, điển hình là các vụ đánh cắp tiền ảo của Bắc Triều Tiên.Hai bên cũng nhất trí phải phối hợp trong quá trình điều tra quốc tế, chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, xét tới sự gia tăng về mối nguy hiểm từ các tội phạm mạng xuyên quốc gia.Bên cạnh đó, quan chức Hàn Quốc và EU cũng đã thảo luận về các công ước của Liên hợp quốc và Hội đồng châu Âu về chống tội phạm mạng.