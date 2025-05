Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc cảnh báo người dân chú ý dịch MERS khi hành hương tại Trung Đông

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 21/5 đã ra thông báo đề nghị người dân nếu có kế hoạch tới Ả-rập Xê-út trong thời gian diễn ra lễ hành hương Hajj từ ngày 4-9/6 tới cần đặc biệt lưu ý về Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) và bệnh viêm màng não do não mô cầu.Lễ hành hương thường niên này thường thu hút hàng triệu người hành hương đến từ hơn 180 quốc gia. Năm ngoái, có hơn 1,8 triệu người đã tham gia và dự kiến năm nay cũng ở mức tương tự.KDCA khuyến cáo người dân khi đi hành hương không tiếp xúc với lạc đà, không uống sữa lạc đà tươi hoặc ăn thịt lạc đà chưa nấu chín tại địa phương, do lạc đà là nguyên nhân chính gây lây nhiễm dịch bệnh. Ngoài ra, người dân nên hạn chế tới các cơ sở y tế vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích khám chữa bệnh.Thêm vào đó, người dân phải tuân thủ đúng các quy tắc phòng dịch cơ bản như rửa tay, đeo khẩu trang, đồng thời phải ngay lên tổng đài 1339 của KDCA nếu bị sốt hoặc xuất hiện các triệu chứng về đường hô hấp trong vòng 14 ngày sau khi trở về nước.Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc, dịch MERS vẫn đang tiếp diễn tại khu vực Trung Đông, trong đó có Ả-rập Xê-út. Từ năm 2019 đến nay, có 4 nước là Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Oman và Qatar vẫn báo cáo về các ca nhiễm MERS, trong đó Ả-rập Xê-út chiếm phần lớn.Số ca nhiễm tại 4 quốc gia này đã giảm mạnh từ 222 ca vào năm 2019 xuống còn 5 ca vào năm 2023, sau đó lại tăng lên 8 ca vào năm ngoái. Trong năm nay (tính đến ngày 13/5) đã có 10 ca được ghi nhận, tất cả đều tại Ả-rập Xê-út, trong đó có 2 ca tử vong.Tại Hàn Quốc, kể từ ca nhiễm MERS cuối cùng vào năm 2018, hiện chưa ghi nhận thêm ca nhiễm nào mới.Ngoài MERS, KDCA còn khuyến nghị người dân tiêm vắc xin phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu ít nhất 10 ngày trước khi xuất cảnh, do đã có 17 ca mắc liên quan đến lễ hành hương tại Ả-rập Xê-út được báo cáo tính đến tháng 3 năm nay.