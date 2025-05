Bắc Triều Tiên có thể sử dụng máy bay cảnh báo sớm trong các cuộc thử nghiệm tên lửa ICBM

Photo : YONHAP News

Một phân tích cho thấy máy bay cảnh báo sớm trên không (AWACS) mà Bắc Triều Tiên công bố gần đây có thể được sử dụng để phát triển công nghệ đưa tên lửa quay trở lại bầu khí quyển, một yếu tố then chốt trong việc hoàn thiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Nhà phân tích Decker Eveleth thuộc cơ quan nghiên cứu và phân tích phi lợi nhuận CNA có trụ sở tại Washington đã đưa ra phân tích này trong bài viết đăng tải ngày 19/5 (giờ địa phương) trên tạp chí "Foreign Policy" (FP) chuyên về ngoại giao của Mỹ.Ông này chỉ ra rằng máy bay cảnh báo sớm của miền Bắc không chỉ có thể sử dụng cho các mục đích thông thường là nắm bắt động thái điều động tài sản quân sự của Mỹ hoặc Hàn Quốc, mà còn có thể sử dụng để thu thập dữ liệu khi nước này phóng thử nghiệm tên lửa ICBM.Do đặc điểm lãnh thổ nhỏ hẹp, miền Bắc khó thử nghiệm phóng tên lửa ICBM ở góc bắn 45 độ để tên lửa bay được 10.000 km. Do đó, nước này hầu như luôn phải đẩy cao góc bắn để rút ngắn tầm bắn của tên lửa. Khi đó, việc thử nghiệm vật liệu hay thiết kế để kiểm chứng công nghệ đưa tên lửa quay trở lại bầu khí quyển sẽ diễn ra trong các điều kiện hết sức khắc nghiệt, bởi tên lửa sẽ bay lên gần như là với góc thẳng đứng và rơi xuống mặt đất với tốc độ cực kỳ cao.Mức độ hoàn thiện công nghệ này là một yếu tố then chốt quyết định tính năng và độ tin cậy của tên lửa ICBM.Tháng 11 năm ngoái, Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ Samuel Paparo nhận định rằng Bắc Triều Tiên vẫn chưa sở hữu được công nghệ đưa tên lửa quay trở lại bầu khí quyển, nhưng nước này vẫn đang tiếp tục các cuộc thử nghiệm.Trong vòng 10 năm qua, miền Bắc đã tiến hành 14 vụ phóng thử ICBM. Ngoại trừ hai lần tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản, tất cả các vụ phóng đều được đẩy cao góc bắn.Với việc chế tạo thành công máy bay AWACS, Bắc Triều Tiên có thể sử dụng các máy bay này để quan sát quá trình rơi của ICBM, từ đó thu thập dữ liệu hữu ích ngay cả trong các vụ phóng tầm ngắn, nâng cao góc phóng. Máy bay này có thể được miền Bắc điều động bay trên vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc trong các cuộc thử nghiệm phóng tên lửa ICBM.Máy bay cảnh báo sớm có thể khắc phục yếu điểm của miền Bắc đó là không thể thu thập đầy đủ dữ liệu vụ phóng thử nghiệm ICBM dựa trên quan sát từ mặt đất do đặc thù địa hình lãnh thổ hẹp, nhiều đồi núi. Tuy nhiên, AWACS có thể phát hiện sớm các hoạt động trong các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình.Dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh, nhà nghiên cứu Decker Eveleth là người đầu tiên từng phát hiện ra việc Bắc Triều Tiên đang hoán cải một máy bay vận tải cỡ lớn do Liên Xô sản xuất thành máy bay cảnh báo sớm chỉ trên không.Phỏng đoán của ông đã được xác thực khi truyền thông miền Bắc ngày 27/3 vừa qua công bố hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên một chiếc máy bay được phỏng đoán là máy bay cảnh báo sớm trên không do có gắn "radome", lớp bảo vệ bên ngoài chống mưa, chống bụi cho ăng-ten của radar.