Thị phần tivi Samsung tiếp tục dẫn đầu thế giới trong quý I/2025

Photo : YONHAP News

Công ty khảo sát thị trường Omdia (Anh) ngày 20/5 công bố số liệu cho biết hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu trên thị trường tivi toàn cầu quý I/2025, xét cả về lượng xuất xưởng và doanh thu.Cho đến năm ngoái, Samsung đã 19 năm liên tiếp giữ vị trí số một trên thị trường tivi toàn cầu, và đang tiếp tục đặt mục tiêu duy trì vị trí thống trị này trong năm nay.Hãng đã duy trì được vị thế số một nhờ chiến lược tập trung vào các sản phẩm cao cấp như tivi màn hình chấm lượng điện tử Neo (QLED), tivi màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED), màn hình siêu lớn và tivi phong cách sống.Thị phần doanh thu của hãng điện tử Samsung trong quý I/2025 đạt 30%, tăng nhẹ so với mức 29,3% của cùng kỳ năm ngoái. Hãng điện tử LG của Hàn Quốc đứng thứ hai với 15% thị phần doanh thu trên thị trường tivi toàn cầu, giảm so với mức 16,6% của năm ngoái. Theo sau là các doanh nghiệp Trung Quốc gồm TCL (13,3%), Hisense (10,9%) và Skyworth (3,7%).Tính theo lượng xuất xưởng, thị phần của Samsung đạt 19,2%, tiếp theo là TCL 13,7% và Hisense với 11,9%. Thị phần hãng điện tử LG dù đứng thứ hai về doanh thu, nhưng lại xếp thứ 4 nếu xét về lượng xuất xưởng với 10,7%, do gặp khó khăn trước làn sóng cạnh tranh giá rẻ từ các hãng Trung Quốc. Xếp ở vị trí thứ 5 là hãng Xiaomi của Trung Quốc với 5,4%.Xét về lượng xuất xưởng, tổng thị phần của cả ba hãng TCL, Hisense và Xiaomi là 31%, nhỉnh hơn một chút so với tổng thị phần của Samsong và LG là 29,9%.Tuy nhiên, hãng LG vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong thị trường tivi OLED, phân khúc có lợi nhuận tương đối cao. Trong quý I/2025, hãng này đã xuất xưởng khoảng 704.400 chiếc tivi OLED, tăng 12,4%, cũng như chiếm 52,1% thị phần toàn cầu, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2024.Ngoài ra, nhờ các danh mục sản phẩm đa dạng, LG còn chiếm 54,9% thị phần trong phân khúc tivi OLED màn hình siêu lớn từ 70 inch trở lên, và 63,6% ở dòng tivi có kích thước trên 80 inch trong quý I/2025. Tổng sản lượng tivi OLED màn hình siêu lớn từ 70 inch trở lên xuất ra toàn cầu của hãng cũng tăng từ 14,1% vào quý I năm ngoái lên 15,3%, phản ánh xu hướng ưa chuộng tivi có màn hình lớn.Tỷ lệ xuất xưởng tivi OLED trên thị trường sản phẩm cao cấp có giá trên 1.500 USD của hãng LG trong quý I/2025 là 44,8%, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Hãng kỳ vọng tỷ lệ này sẽ vượt 50% trong năm nay, cũng như đặt mục tiêu tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu thế giới trong thị trường này 13 năm liên tiếp.Tổng sản lượng tivi, bao gồm cả (OLED) và màn hình tinh thể lỏng (LCD) của LG trong quý I/2025 là khoảng 5.085.600 chiếc, chiếm 15% thị phần doanh thu.