Bắc Triều Tiên đẩy mạnh giao thương với Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Trang tin NK News chuyên về tin tức Bắc Triều Tiên của Mỹ ngày 19/5 (giờ địa phương) viện dẫn dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết tổng kim ngạch thương mại giữa Trung-Triều trong tháng 4 vừa qua đạt 222,1 triệu USD.Quy mô thương mại giữa hai nước tuy giảm nhẹ so với mức 238,1 triệu USD của một tháng trước đó, nhưng đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái (193,9 triệu USD).NK News phân tích quy mô thương mại giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc ngày càng gia tăng chủ yếu là do Bình Nhưỡng tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Bắc Kinh. Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc của miền Bắc trong tháng 4 là 186,4 triệu USD. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 35,7 triệu USD, nhỉnh hơn một chút so với 33,7 triệu USD của tháng trước đó.Nhiều chuyên gia nhận định việc Bắc Triều Tiên tăng cường quan hệ với Nga thông qua việc điều quân hỗ trợ Matxcơva có thể khiến mối quan hệ với Trung Quốc trở nên nguội lạnh. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế về miền Bắc Peter Ward thuộc Viện nghiên cứu Sejong (Seoul) cho rằng dù có tồn tại một số vấn đề trong quan hệ Trung-Triều, nhưng điều đó cũng không có tác động đến khả năng Bình Nhưỡng duy trì hoạt động thương mại với Bắc Kinh.Ông Peter Ward nhấn mạnh dù mức tăng trưởng thương mại giữa hai nước chưa đạt đến mức bùng nổ, nhưng đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu cho thấy quan hệ kinh tế vững chắc giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.Ngoài ra, Bắc Kinh vẫn tiếp tục thể hiện lập trường ủng hộ Bình Nhưỡng trên trường quốc tế, trái với nhận định của một số chuyên gia an ninh. Tại Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 8/5 vừa qua, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã kêu gọi các nước chấm dứt các biện pháp cấm vận đối với Bắc Triều Tiên.Trong khi đó, dù đang tăng cường giao thương với Trung Quốc, nhưng miền Bắc vẫn tỏ ra dè dặt trong việc mở cửa hoàn toàn biên giới, vốn từng bị đóng cửa trong thời kỳ đại dịch COVID-19.