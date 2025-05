Hàn Quốc ghi nhận thời tiết oi bức bất thường trong tháng 5

Photo : YONHAP News

Thời tiết trên toàn Hàn Quốc vào ngày 21/5 tiếp tục oi bức do chịu ảnh hưởng của luồng gió Nam nóng ẩm từ đêm một ngày trước. Nhiệt độ tại thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang) vào đêm ngày 20/5 vẫn duy trì trên 25 độ C nhưng sau đó đã hạ xuống, một hiện tượng hiếm thấy trong tháng 5. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm tại thành phố Pohang là 23,8 độ C vào lúc 5 giờ 19 phút sáng ngày 21/5.Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 21/5 tại khu vực thủ đô Seoul và vùng lân cận, cùng vùng Yeongnam (gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu và Ulsan) cũng ghi nhận mức cao nhất trong các tháng 5. Tại thủ đô Seoul, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 23 độ C vào lúc 5 giờ 53 sáng, vượt qua mức kỷ lục 21,8 độ C vào ngày 16/5/2018, là mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 5 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu quan trắc khí tượng vào tháng 10/1907. Nhiệt độ thấp nhất trong cùng này tại thành phố Incheon là 20,7 độ C vào 5 giờ 50 sáng, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc khí tượng tại địa phương này vào tháng 8/1904.Nhiều khu vực khác cũng lập kỷ lục mới về nhiệt độ thấp nhất trong tháng 5 như thành phố Uljin (tỉnh Bắc Gyeongsang) với 23,4 độ C; đảo Ulleungdo 23,3 độ C, huyện Yeongdeok (tỉnh Bắc Gyeongsang) 22 độ C; thành phố Wonju (tỉnh Gangwon) là 21,8 độ C.Do ảnh hưởng của khối áp cao ở vùng biển phía Đông của Nhật Bản, luồng gió Nam nóng ẩm vẫn tiếp tục thổi vào Hàn Quốc, khiến thời tiết trong ngày 21/5 trở nên oi bức, khác với mọi năm. Nhiệt độ cao nhất ban ngày trong ngày 21/5 dao động từ 19-31 độ C. Nhiệt độ ban ngày tại hầu hết các khu vực cũng đều vượt qua ngưỡng 25 độ C. Thậm chí, nhiệt độ tại các khu vực như phía Nam tỉnh Gyeonggi, khu vực đất liền tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong đạt gần 30 độ C. Mức nhiệt độ này dự báo sẽ cao hơn khoảng 2-7 độ C so với mức nhiệt độ trung bình cho đến sáng ngày 22/5, sau đó sẽ trở lại mức trung bình do thời tiết nhiều mây và không khí lạnh từ phía Tây Bắc tràn xuống.Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, mưa xuất hiện rải rác từ chiều ngày 21/5 đến sáng ngày hôm sau tại các khu vực như thủ đô Seoul, vùng đất liền và miền núi tại tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong. Lượng mưa dự kiến tại hầu hết các khu vực là dưới 5 mm. Tuy nhiên, vùng phía Bắc đảo Jeju có thể ghi nhận lượng mưa từ 5-20 mm, còn các khu vực khác trên đảo đạt 10-40 mm, vùng núi có thể vượt quá 60 mm.