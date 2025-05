Hàn Quốc và Nga nối lại cuộc họp Hội đồng lãnh sự song phương sau 7 năm

Photo : YONHAP News

Vụ trưởng Vụ Lãnh sự và an toàn thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Chu-sok và người đồng cấp Nga Alexey Klimov ngày 21/5 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng lãnh sự Hàn-Nga lần thứ 18 tại Matxcơva, thảo luận về vấn đề lãnh sự song phương, như tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Hàn Quốc xuất nhập cảnh và lưu trú tại Nga, bảo vệ quyền lợi của công dân Hàn tại Nga. Cuộc họp lần này được nối lại sau 7 năm kể từ tháng 11/2018.Ông Yoon đánh giá hợp tác lãnh sự và giao lưu nhân sự giữa hai nước đã được duy trì trên cơ sở Hiệp định lãnh sự và thỏa thuận miễn thị thực song phương Hàn-Nga, đề nghị Matxcơva tiếp tục phối hợp và quan tâm đặc biệt để đảm bảo sự an toàn và thuận tiện cho công dân Hàn Quốc tại nước này.Quan chức hai nước nhất trí hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực lãnh sự để đảm bảo sự an toàn và thuận lợi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ người dân hai nước thông qua hợp tác lãnh sự. Hội nghị lần này được xem là cơ hội để thảo luận sâu hơn các phương án tăng cường hợp tác lãnh sự Hàn-Nga.Trước thềm cuộc họp, Vụ trưởng Yoon cũng đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko, trao đổi về tầm quan trọng của việc duy trì các cuộc tiếp xúc định kỳ, giao lưu mang tính xây dựng và thực chất giữa Bộ Ngoại giao hai nước.Sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ, Nga đã xếp Hàn Quốc vào danh sách các “quốc gia không thân thiện” do ủng hộ các biện pháp cấm vận của phương Tây. Kể từ đó, hoạt động giao lưu nhân sự giữa hai nước bị hạn chế. Đặc biệt, một công dân Hàn Quốc đã bị bắt giữ tại Nga vào tháng 1 vừa qua, với cáo buộc làm gián điệp khi đang hoạt động truyền giáo và hiện vẫn đang bị giam giữ.