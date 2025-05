Lưu lượng giao thông qua cây cầu mới nối hai nước Trung-Triều tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Trang chuyên về Bắc Triều Tiên “Beyond Parallel” (Vượt qua sự chia cắt) thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ cho biết Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động thương mại thông qua cây cầu mới bắc ngang sông Duman (Đồ Môn), biên giới giữa hai nước.Trong giai đoạn bùng dịch COVID-19, cây cầu mới này hầu như không có xe cộ qua lại do Bắc Triều Tiên đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, lượng xe lưu thông trên cây cầu này đã tăng mạnh sau dịch COVID-19, đạt tới 141 lượt mỗi ngày trong giai đoạn từ tháng 6-10/2023, cao gấp 9,5 lần so với trước đại dịch.Cây cầu mới bắc ngang sông Duman nối giữa xã Wonjong, tỉnh Bắc Hamgyong (Bắc Triều Tiên) với cửa khẩu Khuyên Hà, thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc). Công trình này được xây mới để thay thế chiếc cầu cũ hoàn công từ năm 1938, từng là tuyến lưu thông hàng hóa giữa thành phố Hồn Xuân, Trung Quốc và khu vực Rajin, Sonbong ở miền Bắc cho đến năm 2009.Cầu mới trên sông Duman là cây cầu hiện đại với 4 làn xe, được hoàn công vào năm 2016, các làn xe được khai thông hoàn toàn vào năm 2017. Sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa bay qua không phận của Nhật Bản vào cùng năm, Liên hợp quốc đã áp đặt các lệnh cấm vận thương mại đối với cảng Rajin, khiến cây cầu này cũng không thể phát huy được đúng vai trò khi lưu lượng giao thương sụt giảm mạnh.Trang Beyond Parallel nhận định nếu các lệnh trừng phạt đối với miền Bắc được nới lỏng hoặc dỡ bỏ trong tương lai, hoạt động đầu tư của nước ngoài vào Đặc khu kinh tế Rason có thể được nối lại, từ đó kéo theo sự gia tăng mạnh về thương mại thông qua cây cầu mới tại sông Duman này.