Quy mô thị trường nhạc số Hàn Quốc tăng gần gấp đôi trong 4 năm

Photo : YONHAP News

Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) ngày 22/5 công bố báo cáo phân tích chuyên sâu về thị trường phát âm nhạc trực tuyến (streaming) trong và ngoài nước. Trong đó, quy mô thị trường nhạc số của Hàn Quốc, gồm doanh thu từ mảng streaming và tải nhạc, đã tăng 90,5% trong vòng 4 năm, từ 692 triệu USD vào năm 2019 lên gần 1,32 tỷ USD vào năm 2023.Đặc biệt, thị trường streaming đã tăng vọt 95,6%, từ 661 triệu USD lên khoảng 1,29 tỷ USD. Hiệp hội Bản quyền âm nhạc cho biết quy mô thị trường nhạc số của Hàn Quốc hiện đã vượt qua mức 900 tỷ won (652,5 triệu USD) của Nhật Bản và chính mảng phát sóng âm nhạc trực tuyến đã thúc đẩy tăng trưởng của thị trường này.Báo cáo cũng dự đoán quy mô thị trường nhạc số Hàn Quốc vào năm 2027 sẽ đạt khoảng 1,69 tỷ USD. Tuy nhiên, Hiệp hội cũng chỉ ra rằng dù thị trường nhạc số tăng trưởng nhanh chóng, nhưng lợi nhuận mà các nhạc sĩ nhận được vẫn còn thấp so với các nước phát triển.Cụ thể, trong phân chia lợi nhuận từ mảng streaming, tỷ lệ lợi nhuận cho chủ sở hữu bản quyền trên mỗi bài hát tại Mỹ là 12,3%, Anh 16% và Đức 15%, đều cao hơn so với mức 10,5% của Hàn Quốc.KOMCA nhận định mức tỷ lệ lợi nhuận này thấp hơn từ 1,8% đến 5,5% so với các nước lớn và chưa tương xứng với danh tiếng của Hàn Quốc, cái nôi của làng nhạc K-pop. Hiệp hội cũng chỉ trích cơ cấu tổ chức theo chiều dọc của các nền tảng streaming lớn trong nước, bao gồm từ sản xuất, phân phối đến bán sản phẩm. Đây là nguyên nhân khiến các nền tảng này nắm giữ hơn 83% tổng doanh thu streaming trên mỗi bài hát.