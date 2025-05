Chính phủ Mỹ cấm Đại học Harvard tuyển sinh sinh viên quốc tế

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 22/5 (giờ địa phương) đã có bài đăng trên mạng xã hội X, cho biết Đại học Harvard đã bị thu hồi giấy phép Chương trình sinh viên và trao đổi khách mời (SEVP) do không tuân thủ pháp luật.Bộ An ninh nội địa Mỹ sau đó cũng ra thông cáo báo chí cho biết Đại học Harvard không thể tuyển sinh viên nước ngoài do bị tước giấy phép SEVP. Ngoài ra, sinh viên quốc tế hiện đang theo học tại Đại học Harvard cũng phải chuyển sang trường khác, nếu không sẽ mất tư cách cư trú hợp pháp tại Mỹ.Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Fox News (Mỹ) ngày 22/5 (giờ địa phương), Bộ trưởng Noem khẳng định Chính phủ Mỹ đang cân nhắc mở rộng việc áp dụng biện pháp tương tự đối với Đại học Harvard sang cả các trường đại học khác. Đây được xem là lời cảnh báo yêu cầu tất cả các trường đại học tại Mỹ phải chấn chỉnh lại các hành động.SEVP là chương trình quản lý các loại thị thực như du học của Bộ An ninh nội địa Mỹ. Các trường đại học Mỹ phải có giấy phép SEVP thì mới có thể cấp cho sinh viên nước ngoài giấy xác nhận tư cách du học sinh (I-20), loại giấy tờ cần thiết để xin visa.Bộ An ninh nội địa Mỹ giải thích đã đưa ra biện pháp này do Đại học Harvard đã cho phép hành vi bạo lực của các sinh viên có tư tưởng chống Do Thái, trong đó phần lớn là sinh viên quốc tế.Về phần mình, Đại học Harvard khẳng định việc Bộ An ninh nội địa ngăn cản sinh viên quốc tế nhập học là trái pháp luật, cam kết tiếp tục duy trì khả năng tiếp nhận sinh viên và học giả quốc tế đến từ hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ.