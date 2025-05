Morgan Stanley nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2025

Photo : YONHAP News

Ngân hàng đầu tư toàn cầu Morgan Stanley có trụ sở tại New York (Mỹ) ngày 22/5 đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2025, từ mức 1% lên 1,1%.Morgan Stanley giải thích mặc dù vẫn giữ mức triển vọng tiêu cực đối với kinh tế Hàn Quốc do những bất ổn liên quan đến vấn đề thuế quan, nhưng điều chỉnh lần này được đưa ra là nhờ quyết định hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày của Washington, cùng mức độ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề thuế quan gần đây đã giảm bớt.Cơ quan này cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm tới từ 1,4% lên 1,5%. Đặc biệt, Morgan Stanley dự đoán chính sách tài khóa của Hàn Quốc sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 6 tới, và khả năng cao sẽ có một đợt bổ sung ngân sách lần hai trong nửa cuối năm 2025. Ngoài ra, cơ quan này còn dự đoán Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ tiếp tục hạ lãi suất cơ bản xuống mức 2%.Tuy nhiên, bất chấp các chính sách tài khóa và tiền tệ này, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong giai đoạn 2025-2026 của Hàn Quốc có thể vẫn duy trì ở mức 1,9%, do tốc độ phục hồi kinh tế trong nước còn chậm và nhu cầu toàn cầu suy yếu bởi áp lực giảm giá dầu.