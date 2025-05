Thành phố Seoul công bố đối sách về xã hội siêu già

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 26/5 công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 3.400 tỷ won (2,5 tỷ USD) từ nay đến năm 2030 nhằm triển khai các chính sách hỗ trợ toàn diện dành cho người cao tuổi, bao gồm chăm sóc sức khỏe, việc làm, giải trí và nhà ở.Kế hoạch tổng thể lần này có tên gọi là “Dự án 9988 Seoul” ("9988" trong cách đọc tiếng Hàn mang ý nghĩa 99 tuổi vẫn tràn đầy sức sống), trong đó thành phố sẽ từng bước xúc tiến 10 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 4 lĩnh vực chính là chăm sóc, kinh tế, giải trí và môi trường cho tới năm 2040.Trước tiên, thành phố sẽ tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại địa phương như mở rộng quy mô các trung tâm người cao tuổi và trung tâm chăm sóc ban ngày, xây dựng các trung tâm chuyên biệt phục vụ bệnh nhân sa sút trí tuệ nặng tại mỗi quận.Thành phố sẽ triển khai các chương trình sức khỏe nhận thức dành cho người dân từ 45 tuổi trở lên, đồng thời mở rộng các dự án cộng đồng liên quan tới bệnh Alzheimer.Ở lĩnh vực kinh tế, thành phố đặt mục tiêu tạo 330.000 việc làm dành cho người cao tuổi thông qua hợp tác công-tư.Để giúp người cao tuổi tăng cường khả năng tự chủ về tài chính, thành phố sẽ cung cấp chương trình giáo dục tài chính cá nhân, hỗ trợ điều chỉnh nợ, và tư vấn tài chính 1:1, nhằm giảm thiểu thiệt hại từ các vụ lừa đảo tài chính.Ở lĩnh vực giải trí, thành phố sẽ tận dụng các trường học bỏ hoang hoặc khu đất công chưa sử dụng để xây dựng không gian văn hóa phức hợp cho người cao tuổi. Ngoài ra, thành phố có kế hoạch mở rộng hệ thống sân golf trong nhà và ngoài trời lên đến 150 địa điểm, nhằm khuyến khích lối sống năng động ở tuổi già.Thành phố cũng sẽ từng bước mở rộng chương trình học tập suốt đời cho người trên 70 tuổi, các khóa học Nhân văn và chương trình hoạt động xã hội dành cho người đã nghỉ hưu.Ở lĩnh vực nhà ở, thành phố sẽ cung cấp 16.000 nhà ở cho người cao tuổi, hỗ trợ cải tạo hệ thống an toàn trong các nhà ở hiện hành.Thành phố cũng sẽ đầu tư vào ngành công nghiệp “AgeTech” (công nghệ lão khoa) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) để xây dựng hệ sinh thái chăm sóc thông minh, phục vụ đời sống và sức khỏe người cao tuổi.Seoul sẽ thiết lập "mạng lưới thành phố thân thiện với người cao tuổi", một cơ chế hợp tác công-tư, cung cấp tổng hợp các dịch vụ liên quan thông qua cổng thông tin dành riêng cho người cao tuổi.Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon nhấn mạnh cuộc sống tuổi già an nhàn của người cao tuổi chính là tương lai của tất cả người dân Seoul. Chính quyền thành phố sẽ nỗ lực để mọi người cao tuổi có thể sống khỏe mạnh, an yên và có phẩm cách trong cộng đồng.