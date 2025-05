Cuộc tranh luận trên truyền hình lần hai của 4 ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong ngày 23/5 vừa qua, các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc đã có buổi tranh luận thứ hai trên truyền hình tại trường quay Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) về toàn bộ các lĩnh vực.Ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành chỉ ra rằng chính trị Hàn Quốc đã bị biến chất, không còn là đối thoại và thỏa hiệp mà trở thành sự loại trừ lẫn nhau. Cần phải đưa Hàn Quốc vượt qua vụ thiết quân luật, nổi loạn, xét xử nghiêm minh những người chịu trách nhiệm.Trong khi đó, ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh ông Lee Jae-myung đang dính tới rủi ro pháp lý lớn liên quan tới các dự án phát triển bất động sản ở tỉnh Gyeonggi.Ứng cử viên Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới thì kêu gọi thay đổi thế hệ chính trị, thế hệ cũ phải rút lui. Ông cũng đặt nghi vấn về việc hai đảng lớn đang cấu kết với nhau xoay quanh vấn đề quỹ lương hưu quốc gia.Ứng cử viên Lee Jun-seok nhắc tới việc trong quá khứ, ông Lee Jae-myung cũng từng đăng tải trên mạng xã hội nội dung về gian lận bầu cử, không khác nào lập trường cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện nay. Về điều này, ông Lee Jae-myung giải thích nội dung mình đã viết là về nghi ngờ Cơ quan Tình báo quốc gia thao túng bình luận trên mạng, không liên quan tới gian lận bầu cử.Bên cạnh đó, hai ứng cử viên Kim Moon-soo và Lee Jun-seok tập trung công kích ông Lee Jae-myung về vụ việc chuyển tiền cho Bắc Triều Tiên, nghi ngờ dùng thẻ công vào mục đích riêng. Tuy nhiên, ứng cử viên của đảng Dân chủ đồng hành khẳng định không biết các nhân vật liên quan tới nghi ngờ, chất vấn ứng cử viên Lee Jun-seok về ý định hợp nhất tranh cử với "thế lực nổi loạn".Các ứng cử viên cũng tranh luận gay gắt về vấn đề cải cách lương hưu và bảo hiểm y tế. Ứng cử viên Lee Jun-seok chỉ trích cam kết bảo đảm chi phí chăm sóc của ông Lee Jae-myung sẽ kéo theo việc phải tăng mức đóng bảo hiểm y tế. Về phần mình, ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh không có một phương án cải cách lương hưu nào là hoàn hảo, cần tiếp cận vấn đề một các thực tế để cải cách cơ cấu lương hưu.Ông Lee Jae-myung bày tỏ quan điểm đồng tình với lập trường của ứng cử viên Kwon Young-guk (đảng Lao động dân chủ) về việc xóa bỏ hoàn toàn đường lối "giảm thuế cho người giàu" trong nhiệm kỳ Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhưng điều này nên tạm hoãn do tình hình kinh tế hiện đang rất khó khăn.Về phương án nâng lương hưu cơ bản lên 700.000 won (513 USD)/tháng, áp dụng bảo hiểm tuyển dụng với người trên 65 tuổi mà ứng cử viên Kwon đề xuất, ông Lee Jae-myung cho rằng điều này là không hề dễ dàng với điều kiện ngân sách hiện nay của Hàn Quốc, cần phải xem xét thêm. Ứng cử viên Kwon bày tỏ lấy làm tiếc về lập trường của ông Lee, nhấn mạnh nếu một chính sách liên tục bị trì hoãn thì rốt cuộc sẽ không thể thực hiện được.Các ứng cử viên cũng đưa ra lập trường đối lập về phương án đối phó với biến đổi khí hậu. Ông Lee Jae-myung chỉ trích Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã "đàn áp" ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, thu hẹp các dự án; nhấn mạnh chuyển đổi năng lượng tái tạo chính là tương lai của Hàn Quốc.Ngược lại, ứng cử viên Kim Moon-soo chỉ trích chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in đã phá hủy hệ sinh thái điện hạt nhân của Hàn Quốc, gây tổn thất hàng chục tỷ USD. Ứng cử viên Lee Jun-seok cũng có lập trường tương tự với ông Kim, ủng hộ điện hạt nhân. Trong khi đó, ứng cử viên Kwon thì nhấn mạnh 43% khí nhà kính là do các tập đoàn lớn và tầng lớp giàu có thải ra, do đó cần áp dụng thuế "công lý khí hậu" (Climate Justice).Ngoài ra, các ứng cử viên còn tranh luận về việc áp dụng lại chế độ cộng thêm điểm cho những người dã hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi thi tuyển công chức hoặc tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước, một cam kết của ứng cử viên Kim Moon-soo. Ứng cử viên Lee Jae-myung cho rằng chế độ này phân biệt đối xử với phụ nữ.Bên cạnh đó, ứng cử viên Kwon Young-guk chỉ trích cam kết xóa bỏ Luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng của ông Kim Moon-soo, trong khi ông Kim giải thích rằng phải sửa đổi luật theo hướng phòng tránh tai nạn lao động hơn là xử phạt nặng với doanh nghiệp.Các ứng cử viên Tổng thống sẽ tiếp tục tranh luận trên truyền hình lần cuối về chủ đề chính trị vào ngày 27/5 tại trường quay Đài truyền hình MBC. Cuộc tranh luận sẽ được phát trực tiếp trên kênh KBS 1TV, MBC, SBS và kênh YouTube của Tiểu ban tranh luận truyền thông bầu cử trung ương.