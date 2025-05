Doanh nghiệp Hàn Quốc lo ngại kim ngạch xuất khẩu giảm do chính sách thuế quan của Mỹ

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 26/5 công bố kết quả khảo sát, được ủy thác cho công ty điều tra thị trường "Mono Research" tiến hành với 1.000 doanh nghiệp xuất khẩu đứng đầu về doanh thu. Trong đó, 150 doanh nghiệp nhận định kim ngạch xuất khẩu năm 2025 sẽ giảm 4,9% so với năm ngoái nếu Mỹ tiếp tục duy trì chính sách thuế quan hiện nay.Xét theo ngành nghề, kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực điện và điện tử dự báo sẽ giảm mạnh nhất với mức 8,3%, tiếp theo là ô tô và phụ tùng ô tô giảm 7,9%, hóa dầu và sản phẩm dầu mỏ giảm 7,2%, máy móc thông thường giảm 6,4%, chíp bán dẫn và thép lần lượt giảm 3,6% và 2,8%. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu của ngành đóng tàu, y tế và y sinh học dự kiến sẽ tăng lần lượt 10% và 1,6%, bất chấp chính sách thuế quan của Mỹ.Doanh thu và lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp cũng sẽ giảm lần lượt 6,6% và 6,3% nếu Washington vẫn tiếp tục duy trì chính sách thuế quan. 81,3% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng chính sách thuế quan của Mỹ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho cả doanh nghiệp Hàn Quốc và Mỹ. Trong khi đó, 14,7% nhận định chính sách này sẽ gây bất lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc nhưng lại có lợi cho phía Mỹ.Những khó khăn trong kinh doanh mà các doanh nghiệp gặp phải do chính sách thuế quan Mỹ gồm sự gia tăng bất ổn do thay đổi chính sách chiếm 24,9%, suy thoái kinh tế toàn cầu 24%, sụt giảm xuất khẩu sang Mỹ 18,8%, rủi ro biến động tỷ giá hối đoái 17,5% và thiệt hại do Trung Quốc bán phá giá là 10,5%.Ngoài ra, 53,4% doanh nghiệp cho biết đang phải đàm phán lại đơn giá với các nhà nhập khẩu Mỹ, 21,3% cho biết đang gặp khó khăn về thông tin thủ tục thông quan tại Mỹ, và 13,3% doanh nghiệp nhận định thiếu thông tin về tiêu chuẩn xác định xuất xứ hàng hóa.Mặt khác, 42,7% doanh nghiệp dự đoán bất ổn toàn cầu do chính sách thuế quan của Mỹ sẽ kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm, 18% doanh nghiệp cho rằng là từ 1-2 năm. Trong khi đó, số doanh nghiệp dự đoán bất ổn kéo dài trong vòng 6 tháng là 16%, từ 3-4 năm là 12% và 2-3 năm là 11,3%.FKI nhận định mặc dù Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một số thỏa thuận tạm thời về việc giảm thuế quan, nhưng sự bất ổn trong chính sách thuế vẫn tồn tại. Vì vậy, Chính phủ Hàn Quốc cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến trong chính sách thuế quan của Mỹ, tìm cách tháo gỡ các rào cản phi thuế quan và xây dựng chiến lược đàm phán giúp giảm thiểu thiệt hại cho các doanh nghiệp trong nước.